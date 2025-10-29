Un hombre de 28 años fue detenido este martes tras arrebatarle el celular a una mujer en el centro de San Juan y protagonizar luego un violento episodio con la Policía. El hecho ocurrió cerca de las 14, en la intersección de calles Rivadavia y Tucumán, cuando la víctima, identificada como Verónica Noelia Suero, de 46 años, denunció que un sujeto le había sustraído su teléfono móvil.

El delincuente, que vestía un pantalón gris y una campera celeste, fue buscado de inmediato por los efectivos de la Motorizada N°1. Minutos después, un segundo llamado al 911 alertó que el sospechoso se había cambiado de ropa, quedando con una remera naranja flúo y que se trataría de David Sergio Bajinay Bazán, apodado "El Tarzán".

Publicidad

Con esos datos, la Policía montó un operativo y logró localizarlo dentro del barrio Dorrego, en Capital. Bajinay se encontraba frente a su vivienda cuando fue aprehendido, pero el procedimiento se complicó cuando cuatro hombres salieron del domicilio y comenzaron a agredir a los efectivos para impedir la detención.

Ante la resistencia, se pidió apoyo a otros móviles y finalmente los cinco sujetos incluido Bajinay fueron reducidos y trasladados a sede policial. El joven quedó señalado como autor del robo con arrebato y a disposición de la Justicia, mientras que sus acompañantes podrían enfrentar cargos por atentado y resistencia a la autoridad.