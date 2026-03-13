Detuvieron a un presunto ladrón de una jueza y dueño de un kiosco de cocaína

La policía de San Juan concretó la captura de Rodrigo Pastén Tobares, el principal sospechoso de asaltar a la jueza de Impugnación María Silvina Rosso de Balanza. El procedimiento se realizó en la intersección de San Lorenzo y Lateral de Avenida Circunvalación, en el barrio El Vivero de Santa Lucía, tras un seguimiento exhaustivo realizado por el cabo Carlos Quevedo y los agentes Lautaro Barrionuevo y Mauro Castellón de la Comisaría 5ta.

La investigación incluyó allanamientos previos en los asentamientos Río San Juan y San Judas. En dichos operativos, la UFI Delitos Contra la Propiedad y personal policial secuestraron efectos de la magistrada, dinero en efectivo y cocaína. A raíz del hallazgo, una mujer resultó detenida y los investigadores afirmaron que “el lugar funcionaba como un ‘kiosquito’ de estupefacientes”.

Desde la Justicia manifestaron que “este sujeto quedó alojado en dicha sede policial y, en los próximos días, tendrá la audiencia en su contra”. El caso se suma a otros hechos de relevancia en la provincia, como el de un ladrón que entró a una vivienda con un chaleco de la Policía de San Juan y fue condenado con cárcel.