La investigación por el incendio ocurrido en la empresa ECO San Juan, en el Parque Industrial de Chimbas, sumó un dato clave: una cámara de seguridad ubicada en el interior del predio quedó completamente inutilizada durante el siniestro, lo que complica el acceso a registros directos del hecho.

La causa está a cargo de la UFI Genérica, encabezada por el fiscal Ignacio Achem, quien confirmó tras los peritajes de Bomberos que el fuego fue intencional. El informe oficial descartó fallas eléctricas, cortocircuitos o desperfectos técnicos como origen del incendio.

El siniestro se produjo el domingo 22 de marzo y generó importantes pérdidas materiales, estimadas en alrededor de 200 millones de pesos. Las llamas destruyeron maquinaria pesada, aceites químicos y otros elementos del establecimiento, provocando además una columna de humo visible desde distintos puntos de la provincia.

Con la pérdida del registro interno, los investigadores centraron la búsqueda en cámaras de seguridad de empresas linderas y dispositivos privados ubicados en las inmediaciones del Parque Industrial. El objetivo es reconstruir los movimientos previos y posteriores al inicio del fuego, así como posibles rutas de salida.

A un mes del hecho, la fiscalía continúa incorporando declaraciones testimoniales y analizando material de videovigilancia externo. Por el momento no hay personas detenidas en la causa.

Las autoridades judiciales mantienen la hipótesis de un ataque intencional, mientras avanza la recolección de pruebas para identificar a los responsables del hecho.