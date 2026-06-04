Dibu Martínez: "Si gano dos mundiales seguidos me retiro al día siguiente"

El portero de la selección argentina llegará muy justo al Mundial después de arrastrar molestias en los gemelos y de la pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha que sufrió en la final de la Europa League.

Martínez usará estos días antes de la cita mundialista para ponerse a punto, pero, probablemente, no llegue a disputar ninguno de los amistosos de la selección argentina antes del mundial. El guardameta se mostró satisfecho con su evolución de ambas lesiones y dijo en sus redes sociales: "Día 1 con mucha ilusión, triste de no poder hacer todo pero contento con estar con amigos y unidos por un país".

Después de este primer entrenamiento tuvo unas palabras con la AFA. El cancerbero del Aston Villa habló sobre el título conseguido en Catar 2022 y la posibilidad de repetir título mundialista en la cita de Estados Unidos, Canadá y México. Ante esta posibilidad fue muy claro: "Si gano dos mundiales seguidos, me retiro al día siguiente".

Y, aunque parezca una broma, no sería descartable una retirada de estas características después de la consecución de dos títulos Mundiales. Pero parece más fruto del entusiasmo que de la realidad. Sea como fuere tenemos una de las primeras grandes promesas premundialista y vemos que la albiceleste está centrada en la cuarta estrella y que el hambre de títulos no cesó en Qatar.