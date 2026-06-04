La aprobación legislativa del proyecto que autoriza al Gobierno de San Juan a gestionar financiamiento por hasta US$600 millones dejó una fuerte definición política de parte del gobernador Marcelo Orrego. Luego de que la Cámara de Diputados diera luz verde a la iniciativa, el mandatario cuestionó a quienes rechazaron la propuesta y aseguró que le cuesta entender que existan sectores que se opongan a herramientas destinadas a impulsar obras e infraestructura para la provincia.

"La verdad es que este tipo de elecciones nos dan la posibilidad de estar a la altura de los nuevos tiempos que vienen para San Juan. Yo realmente a veces no puedo creer que algunos diputados, no todos, porque algunos han votado a favor y algunos han votado en contra, no puedo creer que a veces se vote en contra de la obra pública, no puedo creer que se vote en contra de generar empleo, no puedo creer que a veces se vote en contra del crecimiento de San Juan", expresó.

La iniciativa fue aprobada este jueves por una amplia mayoría en la Legislatura provincial y habilita al Ejecutivo a avanzar en las gestiones necesarias para acceder a distintas fuentes de financiamiento destinadas a obras estratégicas de infraestructura.

Según planteó Orrego, el debate no debe centrarse únicamente en la herramienta financiera sino en la necesidad de preparar a San Juan para aprovechar las oportunidades económicas que se presentan a nivel nacional e internacional.

Preparar a la provincia para el crecimiento

Durante su mensaje, el gobernador sostuvo que desde el inicio de su gestión se trabajó para ordenar las condiciones necesarias que permitan atraer inversiones y generar desarrollo.

Recordó que asumió en un contexto económico complejo y aseguró que una de las prioridades fue preparar a la provincia para una nueva etapa de crecimiento vinculada principalmente a la producción, la minería y las inversiones.

"Nunca dudé hacia dónde teníamos que ir. La matriz productiva de San Juan la conocemos bien, nuestros programas de gobierno estaban bien establecidos y sabíamos que teníamos que mejorar las condiciones para el desarrollo", afirmó.

En ese sentido, señaló que además de los cambios económicos impulsados a nivel nacional, San Juan debía avanzar en una modernización de su estructura estatal para acompañar los nuevos desafíos.

"No puede ser un Estado pesado. Tiene que ser un Estado eficaz, que avance, que sea expedito y que resuelva", sostuvo.

Infraestructura para acompañar las inversiones

Uno de los conceptos que más repitió el mandatario fue la necesidad de desarrollar infraestructura para acompañar el crecimiento económico de la provincia.

Según explicó, las futuras inversiones requerirán rutas, servicios y obras que permitan mejorar la competitividad y la logística provincial.

"Si no trabajamos en el desarrollo y en la obra pública, si no abrimos nuestra matriz productiva y diversificamos la economía para salir a mostrar al mundo lo que tenemos, no vamos a ningún lado", afirmó.

En esa línea mencionó la posibilidad de avanzar en proyectos vinculados a corredores viales estratégicos como las rutas nacionales 40 y 20, consideradas fundamentales para el movimiento de personas, bienes y producción.

Además, sostuvo que el financiamiento aprobado abre una nueva etapa para San Juan porque permitirá gestionar autorizaciones nacionales y posteriormente acceder a los mercados internacionales para obtener recursos destinados a obras.

"Si no estamos preparados para el mañana, es como aplaudir con una sola mano", graficó.

Mirada a largo plazo

Orrego también aseguró que las decisiones adoptadas hoy exceden a su gestión y forman parte de una visión de largo plazo para la provincia.

"Todos los días resolvemos lo urgente y trabajamos lo importante, pero además tenemos que diseñar el futuro de San Juan", expresó.

Y agregó: "Yo al gobernador que venga, cualquiera sea, lo voy a ayudar. Tenemos que trabajar para que a San Juan le vaya bien".

Con esas definiciones, el mandatario buscó presentar el financiamiento aprobado por la Legislatura como una herramienta destinada a acompañar el crecimiento futuro de la provincia y, al mismo tiempo, dejó una crítica directa a los sectores políticos que decidieron no acompañar la iniciativa.