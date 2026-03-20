El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol emitió un fallo ejemplificador tras los graves incidentes ocurridos el pasado 11 de marzo en un encuentro de Cuarta División. Luego de analizar los descargos y las pruebas fílmicas, el organismo decidió suspender a 20 jugadores, 10 por cada club, tras la batalla campal que protagonizaron Juventud Zondina y Sportivo Peñarol.

Para la resolución, el Tribunal consideró que el informe del árbitro constituye una "semiplena prueba" de los hechos, la cual no pudo ser desacreditada por los descargos presentados por las instituciones ni por los deportistas involucrados. Según el acta, la gresca se desató en el partido que terminó con victoria de la visita por 2 a 1, dejando una imagen lamentable para el fútbol formativo local.

Además de los testimonios, se analizaron videos de lo sucedido en el campo de juego de Zonda, donde se observó con claridad la participación activa de los jugadores en las agresiones mutuas y se determinó que la seguridad brindada por el club local fue insuficiente.

Bajo el amparo de los artículos 32 y 33 del Reglamento de Transgresiones y Penas (R.T.P.), el Tribunal resolvió: suspender por diez (10) partidos a un total de 10 futbolistas de Juventud Zondina y a 10 futbolistas de Sportivo Peñarol, dar por finalizado el encuentro con el resultado que estaba vigente al momento de la interrupción: Juventud Zondina (1) - Sportivo Peñarol (2) e intimar a Juventud Zondina a mejorar las condiciones de seguridad, tanto dentro como fuera del campo de juego, para sus próximos compromisos de local.

Con esta medida, la Liga busca sentar un precedente ante la violencia en las categorías menores, obligando a los clubes a reforzar el control sobre sus planteles y la logística de sus estadios para evitar nuevos episodios que empañen la competencia sanjuanina.