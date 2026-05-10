La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría llegado nuevamente a su fin, según trascendió en distintos medios de espectáculos durante las últimas horas. La ruptura tomó relevancia no solo por el perfil mediático de la pareja, sino también por el delicado contexto judicial y financiero que rodea al empresario.

De acuerdo con las versiones difundidas, el quiebre se habría profundizado tras el viaje de Wanda a Uruguay para participar en proyectos cinematográficos y audiovisuales. Según la periodista Naiara Vecchio, Migueles no habría estado de acuerdo con la decisión de la conductora de instalarse varias semanas fuera del país, lo que generó tensiones en la pareja.

Sin embargo, el foco mediático también quedó puesto en las investigaciones que involucran al empresario. Distintos medios señalaron que Migueles habría quedado mencionado en maniobras irregulares vinculadas al acceso a divisas oficiales mediante el sistema SIRA, situación que abrió especulaciones sobre un posible “despegue” de Wanda para evitar quedar salpicada por el escándalo.

La separación sorprendió porque días atrás la propia Wanda había compartido imágenes junto a Migueles en su entorno familiar, mostrando una aparente estabilidad sentimental. Incluso ambos habían realizado viajes recientes por Europa y Asia, donde se mostraron juntos en redes sociales.

No es la primera crisis que atraviesa la pareja. Durante el verano ya habían surgido versiones de distanciamiento luego de que la modelo Claudia Ciardone asegurara públicamente que Migueles le enviaba mensajes comprometedores y propuestas para encontrarse en Punta del Este.

Por el momento, ninguno de los protagonistas confirmó oficialmente la ruptura. Aun así, el tema volvió a instalar a Wanda Nara en el centro de la escena mediática, combinando romance, rumores judiciales y exposición pública.