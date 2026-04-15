Un video clave se incorporó a la investigación por la muerte de una beba en la ciudad de La Plata, donde se observa a la madre junto a la niña días antes del trágico desenlace. Las imágenes se viralizaron en las últimas horas y muestran a la mujer con la pequeña en brazos mientras baila.

El caso generó conmoción luego de que el cuerpo de la beba, de aproximadamente dos meses y medio, fuera encontrado en una zona en obra dentro de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de La Plata. El hallazgo fue realizado por un empleado del lugar, junto a la libreta de nacimiento de la menor.

La madre, identificada como una mujer de 32 años y de nacionalidad chilena, fue detenida y quedó imputada por homicidio agravado por el vínculo. La investigación avanzó rápidamente tras su localización en la zona de 1 y 45, luego de que su pareja denunciara su desaparición.

De acuerdo a las primeras hipótesis, la beba habría sido abandonada con vida durante el fin de semana. Sin embargo, el caso dio un giro con los resultados preliminares de la autopsia, que indicaron que la muerte se produjo por una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda y no se detectaron signos evidentes de violencia mecánica.

Por otra parte, se conoció que la mujer tiene un diagnóstico previo de esquizofrenia y que habría interrumpido su tratamiento durante el embarazo y el período de lactancia. Debido a esta situación, fue derivada a un centro médico psiquiátrico y no a una comisaría común.

En este contexto, los investigadores analizan si el hecho ocurrió en medio de una crisis de salud mental, mientras se suman pruebas para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades en un caso que sigue generando fuerte impacto social.