Tras los intensos temporales que afectaron a San Juan en los últimos días, Jorge Maldonado, director de Náutica y Deportes al Aire Libre, aseguró a DIARIO HUARPE que la operación en diques y ríos no sufrió interrupciones. Para este fin de semana, las actividades se desarrollarán con normalidad, exceptuando, claro, contingencias climáticas.

En contexto al fenómeno natural que provocó estragos en Zonda, el funcionario destacó que: “Desde lo que a nosotros nos incumbe, de la Secretaría de Deporte y Náutica está todo operativo desde el día siguiente de la primera tormenta. De hecho, fue muchísima gente y se trabajó normalmente”, afirmó Maldonado. A su vez, detalló que los accesos a lugares como el Punta Negra, Valle Fértil, Cuesta del Viento y el río por Calle Las Moras fueron supervisados por la guardia del área y permanecieron habilitados.

El director destacó que, si bien los caminos de acceso dependen de Vialidad, el personal de su área estuvo preparado para recibir a los visitantes y garantizar la seguridad de quienes se acercaron a disfrutar de actividades náuticas. “Quiero que quede claro: nunca, nunca hemos tenido que cancelar nosotros. Siempre hemos podido llegar con las guardias en los vehículos y mantener la operativa”, señaló.

Maldonado también se refirió a situaciones puntuales generadas por el clima, como la cancelación de la Vuelta de San Juan por acumulación de agua en la calzada, y aclaró que la decisión de dónde ir o qué camino tomar corresponde a la evaluación del estado de los caminos en cada momento. “Lo que recomiendo es ir por Ullum para llegar a Punta Negra; los badenes allí soportan mejor la pasada de agua y material”, precisó.

En cuanto a la seguridad en los ríos y playas, Maldonado aseguró que las rampas para embarcaciones estaban habilitadas y que cualquier inconveniente menor, como la pérdida de algún remo o kayak, fue rápidamente solucionado por su equipo. “La operación desde la rampa para las embarcaciones está totalmente habilitada, sin problemas. Y en el río también”, concluyó.

El funcionario resaltó la importancia de informar con cuidado sobre la situación de los accesos y recomendó tener presente los informes de Vialidad antes de desplazarse. Esto se debe a que el clima puede modificar el estado de los caminos en pocas horas.

Dato

Para evitar que los vecinos y turistas lleguen al río sin agua, la Dirección de Recursos Energéticos desarrolla una plataforma online que permitirá consultar en tiempo real el estado del caudal.