El presidente Javier Milei encabezó una presentación en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde expuso durante casi una hora y media sobre la situación económica del país y las perspectivas para los próximos meses.

Durante su intervención, el mandatario reiteró su proyección sobre la inflación y aseguró que podría comenzar con cero en agosto. “¿La inflación es alta? Sí, claro, pero cuando vinimos era del 1,5% diario. Venimos desde el infierno”, afirmó. Luego agregó: “Para agosto, la inflación debería empezar con cero”.

En el acto estuvo acompañado por el vocero presidencial Manuel Adorni, además de la secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem. La presencia conjunta con Adorni se dio luego de polémicas recientes vinculadas a viajes y gastos oficiales.

El mandatario sostuvo que el Gobierno mantiene el superávit fiscal y que ese equilibrio continuará durante su gestión. “Llevamos más de dos años de gestión y el superávit fiscal sigue en pie, y así será mientras esté en el sillón de Rivadavia”, indicó.

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Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo destacó en redes sociales que en febrero el sector público nacional volvió a registrar superávit financiero. Según anticipó, la aprobación de iniciativas como la ley de Presunción de Inocencia Fiscal y la reforma laboral podrían contribuir a la formalización de la economía.

Durante su exposición, Milei también cuestionó al kirchnerismo y a sectores de la oposición. “Estamos trabajando fuertemente para sacar al kirchnerismo de la historia de una vez por todas”, afirmó.

El presidente defendió además la reducción de impuestos y la apertura económica. Señaló que, si se mantiene la tendencia económica actual y es reelecto, podría devolver a los argentinos “US$500.000 millones”.

El evento contó con la presencia de legisladores nacionales libertarios encabezados por Gabriel Bornoroni, además de los senadores Luis Juez y Carmen Álvarez Rivero. Tras la disertación, el presidente regresó directamente a Buenos Aires.