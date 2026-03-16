Un choque entre un colectivo y un auto generó preocupación este lunes por la tarde en pleno centro de San Juan, luego de un fuerte impacto ocurrido en la intersección de avenida Córdoba y calle Güemes, en el departamento Capital.

El siniestro vial se registró pasadas las 15 horas, cuando un colectivo de la RedTulum, correspondiente a la línea 204 de la empresa Empresa Mayo, circulaba por avenida Córdoba. De acuerdo con los primeros datos, en ese momento un Peugeot blanco se cruzó en la trayectoria del colectivo, lo que provocó el impacto entre ambos vehículos.

Tras la colisión, el auto perdió el control y terminó chocando contra un árbol ubicado en la zona. La violencia del golpe fue tal que una rama del árbol cayó sobre el lugar.

De acuerdo con los primeros datos, no se registraron heridos de gravedad como consecuencia del siniestro. Hasta el momento tampoco trascendió cuántos pasajeros viajaban en el colectivo al momento del choque.

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El hecho ocurrió en una zona de alta circulación del centro sanjuanino y generó la intervención de personal policial y de emergencia para asistir a los involucrados y ordenar el tránsito en el sector. Mientras tanto, las circunstancias del choque son materia de investigación.