En medio de las discusiones que empiezan a delinear el mapa político del peronismo de cara a 2027, una definición llamó la atención en San Juan. El presidente de la Junta Departamental del PJ en Rivadavia, Facundo Perrone, no dudó al ser consultado sobre una eventual disputa interna y eligió al gobernador bonaerense Axel Kicillof por encima del senador nacional y exgobernador Sergio Uñac. “Si tengo que elegir, elijo a Kicillof”, sintetizó.

La postura no es menor. En un escenario donde el peronismo busca reconfigurarse tras la derrota nacional, las señales internas comienzan a tener peso específico. Perrone encuadró su preferencia dentro de una mirada más amplia del movimiento, vinculada a los espacios que hoy intentan reorganizar al justicialismo. “Él representa un espacio, una expresión del peronismo. Es legítimo que, si está al frente de ese sector, también pueda participar”, sostuvo.

Para el dirigente rivadaviense, la discusión no debe reducirse a una cuestión de pertenencia geográfica. Ante la disyuntiva entre un candidato sanjuanino y uno bonaerense, relativizó el factor localista y planteó que la elección presidencial debe responder a un criterio más amplio. “Cuando uno elige presidente, no lo hace por provincia, sino pensando en quién puede gobernar para todos los argentinos”, sostuvo en el Café de la Política que se emite por HUARPE TV. En esa línea, reforzó: “No tiene que ver con cercanías, tiene que ver con afinidad, con capacidad y con la evaluación que haga cada dirigente”.

En esa línea, recordó antecedentes históricos para reforzar su argumento. Mencionó que durante otros procesos electorales se apoyaron figuras alejadas territorialmente de San Juan, pero que representaban un proyecto político determinado. “En su momento acompañamos a dirigentes que no eran de San Juan porque entendíamos que representaban ese proyecto. Eso es lo que hay que mirar”, explicó. La referencia apunta a la construcción de liderazgos nacionales por encima de las identidades provinciales, una lógica que, según Perrone, debería repetirse.

El dirigente también rechazó la idea de que un presidente del mismo origen garantice mayores beneficios para la provincia. “No pasa por si es sanjuanino o no. Eso no asegura nada. Lo importante es quién está en condiciones de gobernar”, afirmó. Para él, ese razonamiento no es determinante a la hora de definir apoyos políticos, ya que lo central pasa por la afinidad ideológica y la capacidad de gestión.

En paralelo, dejó entrever una visión amplia sobre la dinámica política y el rol de los dirigentes con trayectoria. Señaló que en la política no existen retiros formales y que quienes mantienen vigencia pueden seguir aportando desde distintos espacios. “En política nadie se jubila. Mientras uno tenga capacidad y represente, puede seguir aportando”, planteó.

La vigencia de Gioja en el peronismo

En ese contexto, Perrone también se refirió a la figura de José Luis Gioja, “nunca se jubila porque creo que los políticos no tienen edad jubilatoria siempre y cuando sigan representando a parte de la sociedad”. “Siempre está”, afirmó, y amplió: “Hay que ver desde dónde decide sumar, porque eso también es una decisión personal y política”.

La mención no es casual. Gioja sigue siendo una referencia ineludible dentro del PJ local y su posicionamiento puede influir en el armado de cara a los próximos años. En ese marco, las definiciones como la de Perrone empiezan a marcar matices dentro de la dirigencia y anticipan un debate que, aunque todavía incipiente, promete intensificarse.

Textuales

Facundo Perrone / Presidente de la Junta del PJ de Rivadavia