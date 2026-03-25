La Selección Argentina de Lionel Scaloni ya palpita su primer compromiso de la fecha FIFA. Este miércoles por la noche, el combinado de Mauritania pisará suelo argentino, apenas 48 horas antes de medirse ante la Albiceleste en La Bombonera. Aunque para el gran público se trata de un equipo ignoto, el plantel africano cuenta con dos nombres que militan en el fútbol europeo y que prometen ser la principal amenaza para la defensa nacional.

Los delanteros Djeidi Gassama y Aboubakary Koita son los abanderados de este humilde seleccionado que busca hacer historia frente a los campeones del mundo.

Promesa con pasado en el PSG

Djeidi Gassama es, quizás, el nombre más rutilante. El extremo izquierdo supo formarse en las filas juveniles del Paris Saint-Germain, compartiendo entorno con grandes figuras mundiales. Tras un paso por el Sheffield Wednesday de Inglaterra, recaló en el Rangers de Escocia, club con un vínculo especial para los argentinos por el paso de Claudio Paul Caniggia.

Djeidi Gassama

Con el conjunto escocés, Gassama lleva disputados 49 partidos, con un registro de ocho goles y cuatro asistencias, consolidándose como un atacante desequilibrante por las bandas.

Experiencia en Grecia

Por su parte, Aboubakary Koita llega con el roce que le otorga el fútbol griego. Tras desarrollar gran parte de su carrera en la liga de Bélgica, el delantero viste actualmente la camiseta del AEK Atenas. Sus números lo avalan como una pieza clave: en 74 encuentros oficiales ha marcado nueve goles y brindado ocho asistencias, destacándose por su potencia física y llegada al área.

Aboubakary Koita

El antecedente de L’Alcudia

Para Argentina, estos nombres serán una novedad absoluta, ya que no formaron parte del único registro previo entre ambos países: el duelo por el Torneo de L'Alcudia 2024. En aquella ocasión, el combinado nacional se impuso por 2-1.

Un dato curioso es que del lado argentino repetirá el juvenil Franco Mastantuono, quien ya sabe lo que es enfrentar a los mauritanos, mientras que por el lado visitante, el único sobreviviente de aquel cruce es el volante Beyatt Lekoueiry.