El siniestro ocurrió este jueves por la noche en inmediaciones del Teatro del Bicentenario. Intervinieron ambulancias y se investigaron las causas.

Un violento choque se produjo este jueves 26 de marzo, pasadas las 21 horas, en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y calle España, en Capital, a escasos metros del Teatro del Bicentenario. El impacto involucró a dos camionetas y dejó como saldo varios heridos, entre ellos una mujer de avanzada edad que presentó las lesiones de mayor consideración.

La camioneta VW Saveiro que fue parte involucrada en el choque.

Según indicaron fuentes policiales y testigos en el lugar, el siniestro ocurrió cuando una camioneta Volkswagen Saveiro que circulaba por España de norte a sur colisionó con una Fiat Toro que lo hacía por Ignacio de la Roza de este a oeste. La violencia del impacto generó importantes daños en ambos rodados y obligó a la intervención de servicios de emergencia.

Las ambulancias de Fénix salud asistieron en el lugar a los heridos para establecer si era necesario el traslado de alguno de ellos a un centro de salud.

Tras el choque, se requirió la presencia de dos ambulancias de la empresa Fénix Salud, cuyos profesionales asistieron a los ocupantes de ambos vehículos en el lugar. Entre los involucrados viajaba una familia en la Fiat Toro, mientras que en la Saveiro se trasladaba una mujer mayor, quien habría resultado con heridas de mayor gravedad.

En el lugar también se observó a un hombre vestido con atuendo gaucho, quien aparentemente se dirigía a la gala vinculada a la Cabalgata a la Difunta Correa, actividad que se desarrollaba en el teatro cercano al momento del hecho.

De acuerdo a las primeras versiones recogidas en la escena, uno de los vehículos habría cruzado el semáforo en rojo, lo que habría desencadenado la colisión. En particular, algunos testigos señalaron que la Saveiro no habría respetado la señal lumínica, pero hubo otras declaraciones que culpaban al conductor de la Fiat Toro.

No obstante, las autoridades indicaron que se revisarán las cámaras de seguridad de la zona para determinar con precisión la mecánica del siniestro y establecer responsabilidades. La investigación quedó en manos de las autoridades competentes.