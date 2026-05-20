La separación de los padres es uno de los procesos familiares más difíciles de atravesar para los chicos. Aunque el dolor puede ser inevitable, especialistas advierten que el verdadero desafío es evitar que esa experiencia se transforme en un trauma emocional que deje marcas profundas en la infancia y adolescencia.

En el programa Salud & Bienestar, emitido por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube, la psicóloga infantil Mariela Serra explicó cómo impactan estas situaciones en los hijos y qué herramientas pueden ayudar a transitar este momento de manera más saludable.

“La separación de los papás, si bien es muy dolorosa, lo que uno tiene que evitar es que sea traumática”, expresó la especialista. Y agregó: “El trauma es una herida que queda en el psiquismo”.

Según explicó, el modo en que los adultos gestionan el proceso es clave para reducir el impacto emocional en los chicos. “Son los adultos los que toman la decisión y las consecuencias recaen en los pequeños”, señaló.

Qué sienten los chicos frente a una separación

Serra explicó que los niños suelen vivir la separación como una ruptura de la red de contención que les daba seguridad. “Lo que sienten es miedo al abandono, miedo al vacío y miedo a la pérdida”, describió.

A eso se suman otros cambios que muchas veces acompañan la separación: mudanzas, modificaciones en la rutina, cambios de colegio o nuevas convivencias familiares. Por eso, recomendó sostener la mayor estabilidad posible en la vida cotidiana de los hijos.

“Lo ideal es que los chicos puedan seguir con sus actividades, sus amistades y sus rutinas”, indicó. Mantener cierta continuidad ayuda a disminuir la ansiedad y favorece la adaptación a la nueva dinámica familiar.

La especialista también remarcó que la reacción de los hijos dependerá mucho de cómo era el vínculo entre los padres antes de separarse. En familias con conflictos permanentes o situaciones de violencia, algunos chicos incluso sienten alivio cuando las discusiones terminan.

Sin embargo, con el paso del tiempo aparecen otros desafíos emocionales. “Cada situación nueva a la que el chico tiene que adaptarse genera un costo psíquico”, explicó Serra.

Cómo comunicar la decisión y acompañarlos

Uno de los momentos más delicados es comunicar la separación. La psicóloga recomendó que, siempre que sea posible, ambos padres hablen juntos con sus hijos y transmitan el mensaje de forma clara y respetuosa.

“No hay que descalificar al otro papá ni poner culpas”, sostuvo. En cambio, aconsejó explicar que se trata de una decisión de los adultos y asegurarles a los chicos que ambos seguirán presentes en su vida cotidiana.

También destacó la importancia de anticipar cómo será la nueva organización familiar. “Los chicos necesitan saber dónde va a vivir cada uno, cómo será su rutina y que mamá y papá seguirán estando para ellos”, afirmó.

Serra señaló que muchos niños sienten culpa por la separación y creen que ocurrió por algo que hicieron mal. “Piensan: ‘mis papás se separan porque me porto mal o porque me va mal en la escuela’. Por eso es fundamental hablarles con claridad”, explicó.

Otro aspecto importante es evitar que los hijos queden atrapados en los conflictos de los adultos. “El trauma psíquico aparece cuando el chico queda totalmente entrampado en el medio”, advirtió.

Cuándo buscar ayuda profesional

La especialista indicó que no todas las separaciones requieren un tratamiento psicológico inmediato, pero sí es importante prestar atención a ciertos cambios de conducta.

Tristeza persistente, enojo constante, bajo rendimiento escolar, aislamiento, somatizaciones o problemas en los vínculos pueden ser señales de alerta.

“Los chicos necesitan espacios donde puedan expresar sus emociones y elaborar lo que están viviendo”, explicó Serra.