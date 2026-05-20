Lo que comenzó como una charla entre amigos con ganas de solucionar problemas reales se ha convertido en una realidad tecnológica que ya pisa fuerte en Buenos Aires. Gonzalo Muñoz, Maximiliano Carubín y Franco Donel, tres jóvenes de 27 años y estudiantes de ingeniería en sistemas, son las mentes detrás de EventureX, una plataforma nacida en San Juan que promete ser mucho más que una simple tiquetera.

Los creadores de la aplicacion que busca revolucionar los eventos del país, visitaron el programa “Yo Te Invito”, que se emite de lunes a viernes por la señal 19.2 de la TDA y por Kick/Huarpe TV y comentaron que la idea surgió el año pasado cuando un amigo, integrante de una banda, les manifestó su frustración: ninguna plataforma existente cumplía con todas las necesidades de un organizador.

Ante este desafío, los jóvenes decidieron actuar. "Hacemos una ingeniería sobre un evento. Para nosotros cada cliente o cada productor es diferente; adaptamos la plataforma a tus necesidades", explicó Franco sobre su filosofía de trabajo, que va desde el análisis de accesos hasta la gestión personalizada de flujos de gente.

EventureX no se limita a la venta de tickets. La aplicación permite gestionar ventas presenciales, merchandising, barras de comida y bebida (tanto online como en el lugar), y ofrece herramientas de marketing como descuentos y sorteos. Además, han incorporado inteligencia artificial y un bot de WhatsApp para facilitar la creación de eventos y la compra de entradas a personas que no están familiarizadas con las aplicaciones móviles.

El crecimiento ha sido vertiginoso. Desde el primer evento gestionado por la plataforma se realizó en septiembre del año pasado, el proyecto avanzó con presentaciones en San Juan, Mendoza y La Rioja, y ya prepara su desembarco en Buenos Aires el próximo 13 de junio.

“Para nosotros es un hito muy importante demostrar que la tecnología de San Juan puede darse en Buenos Aires”, señaló Maximiliano desde el emprendimiento. Y según sumó Franco, uno de los eventos que impulsó el crecimiento de la app fue el recital de La Beriso. “Ese fue nuestro caballito de batalla”, afirmó.

Los creadores remarcaron que el sistema está pensado para adaptarse a cada evento. “Hacemos una ingeniería sobre el evento. Estudiamos los flujos, cuántas puertas habrá y adaptamos la plataforma a las necesidades del cliente”, indicó Gonzalo, uno de los socios.

A pesar de su juventud, estos emprendedores tienen la mirada puesta en objetivos ambiciosos, como gestionar eventos en estadios como el Monumental o la Bombonera. No es solo un sueño; técnicamente, aseguraron estar listos. "Toda la parte de sistema e ingeniería la hemos preparado para que si quieren entrar 10.000 personas al mismo tiempo, no se cuelgue la plataforma", afirmó Gonzalo con seguridad.

Mientras continúan sumando fechas en Buenos Aires y San Juan, el equipo de EventureX invita a los productores locales a apostar por el talento regional. Con una propuesta que combina eficiencia, seguridad y un servicio personalizado, estos sanjuaninos están demostrando que la innovación tecnológica no tiene fronteras geográficas