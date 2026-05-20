El Club Universitario de San Juan recibió la visita de Juan Pasaro, mánager del seleccionado argentino, en el marco de la planificación previa a la llegada de Los Pumas a la provincia.

La recorrida se realizó el martes 19 de mayo e incluyó la cancha principal y el gimnasio del club, espacios que fueron evaluados como posibles áreas de entrenamiento durante la estadía del seleccionado en San Juan.

La visita forma parte de la logística que define la Unión Argentina de Rugby para la concentración del equipo dirigido por Felipe Contepomi, de cara al test match frente a Gales por el Nations Championship.

El encuentro internacional está programado para el sábado 11 de julio, a las 16.00, en el Estadio del Bicentenario, y marcará una nueva presentación del seleccionado en territorio sanjuanino.

Universitario aparece como una de las principales alternativas por su infraestructura y ubicación, en una semana en la que la provincia volverá a ser escenario del rugby internacional.

Durante la recorrida estuvieron presentes, por parte de la Unión Sanjuanina de Rugby, Jorge Barrera, Ruben Sabio y Alejandro Tesei. En representación de Universitario acompañó Enzo Casella, mientras que por la Unión Argentina de Rugby también participó el vocal, el también sanjuanino, Lucas Verdeguer.