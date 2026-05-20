Los clásicos coquitos caseros se reinventaron y ahora son tendencia en redes sociales y portales de cocina gracias a una receta simple, económica y más liviana. La preparación se destaca por no utilizar harina y reducir considerablemente el azúcar, además de incorporar crema pastelera para aportar humedad y una textura más cremosa.

La receta ganó popularidad especialmente entre quienes buscan alternativas rápidas para la merienda o versiones más livianas de la pastelería tradicional. Los coquitos, además, tienen la ventaja de requerir pocos ingredientes y una preparación sencilla, ideal para hacer en casa.

Qué ingredientes necesitás para hacer los coquitos

Para la crema pastelera

350 cc de leche

1 huevo

1 yema

100 gramos de azúcar

2 cucharadas de almidón de maíz sin TACC

1 cucharada de esencia de vainilla

Para la masa

Toda la crema pastelera

300 gramos de coco rallado

1 huevo

Para el almíbar

100 gramos de azúcar

100 ml de agua

Cómo hacer los coquitos paso a paso

Poner la leche a hervir en una olla a fuego medio. Mientras tanto, en un bowl, mezclar el azúcar, el almidón de maíz, el huevo y la yema. Batir bien hasta integrar. Cuando la leche hierva, agregarla de a poco a la mezcla sin dejar de batir para evitar grumos. Volver a llevar todo a la olla y cocinar revolviendo constantemente hasta que la crema pastelera espese. Retirar del fuego y sumar la esencia de vainilla. Agregar el coco rallado y mezclar bien para que absorba la humedad de la crema. Incorporar el otro huevo y volver a mezclar hasta obtener una preparación uniforme. Darles forma de conito con una manga pastelera o directamente con las manos. Colocar los coquitos en una placa y llevar a horno precalentado a 180 grados durante unos 20 minutos. Vigilar la cocción en los últimos minutos: la superficie debe quedar apenas dorada y el interior húmedo. Preparar un almíbar con partes iguales de agua y azúcar y, apenas salgan del horno, sumergir rápidamente los coquitos. Dejar enfriar y servir con mate, café, té o chocolatada caliente.

Especialistas en alimentación remarcan que, al no llevar harina de trigo, esta receta puede resultar una alternativa apta para personas que buscan reducir el consumo de harinas refinadas, aunque recomiendan siempre controlar la cantidad de azúcar y porciones consumidas.

En redes sociales, miles de usuarios comenzaron a compartir versiones propias de la preparación, agregando chocolate, ralladura de limón o dulce de leche. El fenómeno convirtió a los coquitos nuevamente en uno de los productos de pastelería casera más populares para acompañar el mate durante el otoño e invierno.