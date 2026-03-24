Dos jóvenes talentos de River Plate fueron incluidos en un ranking internacional que reúne a las 50 mejores promesas del fútbol mundial, consolidando el prestigio del club argentino como una de las principales canteras del planeta. La distinción vuelve a ubicar al “Millonario” en el centro de la escena formativa a nivel global.

Se trata de Ian Subiabre y Kendry Páez, quienes lograron meterse en este listado que destaca a futbolistas juveniles con proyección internacional. En particular, Páez —quien tuvo un paso vinculado al club— es considerado una de las grandes apariciones del fútbol sudamericano, aunque su evolución reciente se vio afectada por una lesión en el hombro.

El ranking está encabezado por figuras que ya tienen impacto en la élite, como Lamine Yamal, seguido por el brasileño Estevao y el español Pau Cubarsí. En ese contexto, también aparece el argentino Franco Mastantuono dentro del Top 10, lo que evidencia el protagonismo de los juveniles formados en el país.

La presencia de Subiabre y Páez confirma que, pese al dominio europeo en el desarrollo de jóvenes talentos, Sudamérica continúa siendo una cantera clave para el fútbol mundial. En particular, River Plate se mantiene como una referencia en la formación de futbolistas con proyección internacional.

Este tipo de reconocimientos no solo posiciona a los jugadores en el radar de los grandes clubes, sino que también potencia el valor de las divisiones inferiores y el trabajo a largo plazo en la formación. Para River, implica reafirmar una identidad histórica basada en el desarrollo de talento joven.

Además, el ranking refleja una tendencia clara: la combinación entre la formación sudamericana y la consolidación en Europa sigue siendo el camino habitual para las nuevas estrellas, en una generación que ya empieza a marcar el futuro del fútbol mundial.