Un escándalo sacudió a la Policía bonaerense luego de que un agente fuera filmado manteniendo un encuentro íntimo junto al patrullero que tenía asignado, durante su turno de trabajo en la localidad de Cañuelas. Tras la difusión de las imágenes, el efectivo fue apartado y posteriormente desvinculado de la fuerza.

El episodio ocurrió el 7 de marzo cerca de las 5:45 de la madrugada, en las inmediaciones del Cañuelas Golf, en un camino que conduce hacia el cementerio municipal. Una cámara de seguridad registró el momento en que el uniformado, de 22 años, se encontraba con una mujer al costado del móvil policial.

Según trascendió, el agente no advirtió la presencia de cámaras en la zona, lo que permitió que la secuencia quedara registrada. El video comenzó a circular en redes sociales y fue clave para identificar al efectivo.

Tras la viralización de las imágenes, las autoridades de la Policía de la provincia de Buenos Aires iniciaron un sumario administrativo. La Auditoría General de Asuntos Internos intervino en el caso y dispuso su inmediata desafectación mientras avanzaba la investigación.

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Fuentes vinculadas al expediente indicaron que el encuentro habría durado alrededor de diez minutos y que se trató de una reunión pactada con una mujer civil. El patrullero permaneció detenido en el lugar durante ese lapso.

La causa ahora analiza posibles faltas disciplinarias y el incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que el policía se encontraba de servicio y utilizó un móvil oficial para fines personales.

El caso generó repercusión dentro de la fuerza y volvió a poner el foco en los controles sobre el uso de los patrulleros y el comportamiento de los agentes durante los operativos de vigilancia.