Economistas, de acuerdo con las medidas para contener el dólar

“Eran inevitables”, es la frase que pronunciaron los economistas que fueron consultados por este diario sobre las medidas que dictó el Banco Central de la República Argentina tras el triunfo electoral de Alberto Fernández. En el inicio de la transición, la entidad monetaria busca que no se sigan fugando reservas y evitar la disparada del precio del dólar, lo que provocaría un aceleramiento de la inflación. Los profesionales se mostraron de acuerdo con la restricción para comprar divisas y con los efectos que se buscan, aunque advirtieron que es un remedio para la coyuntura.

El endurecimiento al cepo se veía venir desde la semana pasada, cuando la gente se volcó masivamente a comprar dólares ante la incertidumbre que despertaban las elecciones presidenciales. El Banco Central tuvo que desprenderse de más dividendos para intentar contener el precio y así todo, la moneda estadounidense escaló hasta los $65.

El domingo, con el resultado electoral puesto, las autoridades del Central anunciaron que el monto máximo que los particulares pueden comprar pasa de u$s10 mil mensuales a solamente u$s 200. Así, busca reducir el acceso a la divisa y no seguir invirtiendo reservas.

Para Lucila Avelín, Osvaldo Rebollo, Jaime Rodríguez y Diego Hagmann, las acciones oficializadas ayer por el titular del Banco Central, Diego Sandleris, “eran inevitables” para cumplir el objetivo de resguardar las reservas y frenar una escalada extraordinaria del dólar.

Los cuatro coincidieron en que las medidas sirven restringir a la fuerza de la demanda de billetes verdes, aunque sostienen que en algún momento se debe normalizar la situación. Aseguraron que eso podría ser posible cuando el presidente electo anuncie su plan de Gobierno y baje el alto grado de incertidumbre que hay en los mercados y la gente de a pie.

Protagonistas

Lucila Avelín/Economista

“Las reservas del Banco Central han llegado a un nivel muy crítico y no tenían opciones. En esta coyuntura, no se puede permitir que nos quedemos sin reservas. Si bien el dólar oficial se puede mantener o tener pequeños ajustes, el problema es que el paralelo se va a disparar y hay empresas que empiezan a ajustar por el paralelo. El nuevo presidente debe anunciar cuanto antes lo que piensa hacer”.

Jaime Rodríguez/Pte. Bolsa de Comercio

“Era la única forma de ajustar el acceso al dólar. Es una forma de tranquilizar la psicosis que se despertó la semana pasada por las dudas que había. El dólar está aflojando hasta ahora y hay que ver como se terminan comportando estos días las acciones y los bonos. La alternativa era dejar flotar el dólar, pero sería abrir la puerta para más inflación y que sufran los sectores más pobres”.

Osvaldo Rebollo/Pte. Consejo de C. Económicas

“Las medidas se tendrían que haber dictado antes, la gente hizo la movida con el dólar la semana, porque sabía que esto podía pasar. Creo que así sí se va a poder controlar el dólar y resguardar las reservas. Pero esto no puede durar para siempre y para salir hace falta un plan que transmita previsibilidad y confianza. Mientras más dudas existan, más difícil va a ser levantar estas medidas”.

Diego Hagmann/Economista

“Todo con lo que restrinja la libertad nunca es bueno, pero esta vez era necesario. Es una medida que no debería durar mucho tiempo. Hasta que no se sepa cuál es el programa que va a poner en marcha el nuevo presidente, que lo haga con un equipo serio, habrá temor en la gente y eso no es bueno. Una consecuencia de esta medida es que el dólar paralelo puede subir mucho”.