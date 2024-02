Un operador libertario afirmó en redes sociales que este viernes el presidente Javier Milei anunciaría la implementación de la dolarización en el país. Sin embargo, el mandatario desmintió mediante un tuit dicha medida. Este intercambio retomó el debate público sobre la posibilidad de la circulación de dólar como moneda corriente y, en este marco, DIARIO HUARPE le consultó a economistas de San Juan qué posibilidades hay de implementar la divisa norteamericana en este escenario que atraviesa Argentina. Indicaron que es probable que el oficialismo instrumente medidas para promover el uso del dólar con la competencia de moneda que la dolarización total de las transacciones económicas cotidianas.

Emilio Raizen, dirigente libertario del círculo íntimo de Milei, publicó un tuit en el que afirmaba que el Presidente anunciaría la dolarización en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional. “Este viernes el presidente Milei a las 21 horas anunciará la Dolarización Argentina. Será un hito, para el cual han estado trabajando para achicar la brecha cambiaria entre el Dólar oficial y los dólares libres”, expresó. Más adelante, Milei le respondió y desmintió el texto de Raizen mediante un retuit.

Ante este debate, economistas de San Juan opinaron sobre la factibilidad de dolarizar la economía nacional en este panorama económico y afirmaron que hay más posibilidades que se promueva una competencia de monedas. “Yo creo que puede ser el escenario más probable que coexistan las monedas, que de hecho ya está coexistiendo. Podría haber instrumentos y reglas que fomenten el uso del dólar”, expresó el economista Gerardo Mestre. Cree que al Gobierno nacional no le conviene dolarizar, debido al superávit fiscal que logró en el mes de enero. Además, aclaró que el reemplazo del peso por el dólar es una medida inconstitucional.

“Si vos eliminás la causa de la inflación, que es la emisión de dinero, y la inflación la vas pulverizando de a poco, siempre teniendo en cuenta pronósticos muy positivos del gobierno, ¿para qué necesitas dolarizar?”, dijo el profesional. Por otra parte, explicó que técnicamente es imposible porque las reservas del Banco Central aún no son suficientes.

En el caso de que coexistieran las dos monedas, los consumidores podrían ver en góndolas de supermercados un precio de peso y otro en dólar, similar a lo que pasa en Venezuela. Mestre dice que Milei podría blanquear la dolarización que ya existe en algunos sectores, como venta de autos o pasajes al exterior.

Por su parte, el economista Luis Aveta consideró que el escenario más probable es la coexistencia de monedas porque está permitido por la Constitución. “Podría ser tranquilamente porque no está prohibido por la Carta Magna. La Constitución no prohíbe el dólar, pero si obliga a tener moneda propia”, opinó. De esta manera, de a poco se iría dolarizando la economía sin la necesidad de decretar o sancionar una norma de dolarización. No obstante, para mantener este panorama sería necesario conservar el superávit fiscal para evitar la suba de la deuda.

“Podría estar las condiciones, el Estado emitirá pesos y pagará salarios en peso. El privado en general se manejaría en dólares, es una idea arraigada en los grupos cercanos a Milei”, siguió relatando el experto y manifestó que Milei anunciaría el proyecto que incluiría como delito a la emisión monetaria, factor que los libertarios consideran clave como causa de la inflación.