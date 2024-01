Finalmente y tal como se preveía, la inflación acumulada del 2023 cruzó el umbral de los 200% en la Argentina. Con el índice de diciembre, que llegó al 25,5%, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) confirmó que en los últimos 12 meses se acumuló el 211,4%. En este marco, tres economistas de San Juan aseguraron que, con los coletazos de los aumentos tarifarios que se prevén para enero, febrero y marzo, estos números mensuales se repetirían, como mínimo, hasta abril.

El economista Luis Aveta indicó que “espera” que la inflación sea así de alta, es decir, un promedio entre 25% y 30%, hasta abril. Si bien puede que baje algunos puntos después de este mes, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) plantean que el índice inflacionario será de dos dígitos hasta diciembre.

El economista Luis Aveta.

Para Mariano Cáceres, magíster en Finanzas y miembro de la consultora Fórmula, en abril se debería realizar la última gran devaluación del gobierno del presidente Javier Milei. Es en ese momento cuando se espera que se unifique el tipo de cambio y empiecen a cesár los efectos del desdoblamiento cambiario.

Mariano Cáceres.

Abril es clave, debido a que hasta ese mes se espera que se vean los coletazos de los aumentos tarifarios y la quita de subsidios. Cabe recordar que el plan del Gobierno nacional es aplicar, por ejemplo en el gas, subas del 33% desde febrero y en tres tramos mensuales.

“La inflación no va a bajar. Vamos a tener un número parecido, sobre todo porque hay que tener en cuenta estamos esperando los aumentos de las tarifas y las quitas de subsidios. Se espere que para enero esto golpee en los números”, indicó Cáceres.

Por su parte, la economista y docente de la Universidad Nacional de San Juan, Elvira Ortíz, dijo que esperaba que la inflación de enero sea más alta, debido a que hay precios que se duplicaron en cuestión de días. En este sentido, aseguró que la inflación es “especulativa”.

“Es una inflación creada por especulación, no es una inflación real. Realmente están pensando por si mañana suben los precios, por si mañana todo se va. Todos están en el mismo pensamiento”, aseveró la profesional.

En este sentido, para Ortíz, la inflación no bajará en los próximos meses a menos que la gente decida dejar de “especular” con los precios. A lo que también hay que tener en cuenta el impacto de las próximas medidas.

De este modo, la proyección de los próximos meses no es para nada alentadora, debido a que se espera que los sueldos se “planchen” y la inflación continúe subiendo.

Para los economistas, la estrategia del gobierno de Milei es que la inflación suba y los sueldos se queden como están. Esto generará que el consumo baje y, paralelamente, los precios irán disminuyendo. Así, la rueda comenzará a funcionar y la “inflación bajaría”.

“El juego del gobierno es frenar el consumo para que baje la inflación, que no sé si va a funcionar sin estallido social. La gente no está acostumbrada a no consumir nada y la respuesta es la calle”, dijo al respecto Aveta.