Este martes, la Asamblea Constituyente de Jujuy jurará la reforma parcial de la Carta Magna provincial y en este sentido, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se refirió al conflicto social que produjo la medida y criticó al gobierno de Morales al acusar que la reforma se realizó en las sombras y sin el pueblo.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario provincial hizo un posteo en el que se refirió a la situación que atraviesa la provincia del norte y fue contundente con su opinión. “Lamentamos la situación por la que atraviesa el pueblo de Jujuy y nos solidarizamos con su reclamo por la defensa de sus derechos”.

“Si es menester un cambio en su Constitución Provincial, este debe hacerse en acuerdo con el pueblo y no en las sombras. Abogamos por una salida pacífica que no dañe la democracia pero, sobre todo, que no socave el bienestar de los jujeños y las jujeñas”, enfatizó Uñac.

En qué consiste la reforma

La medida de Gerardo Morales, anunciada el pasado mes de septiembre de 2022, busca impulsar una reforma de la constitución de Jujuy que tendrá, entre otras propuestas, prohibir la posibilidad de otorgar un indulto a quienes hayan sido condenados por casos de corrupción, en tanto que limitará a dos mandatos los cargos de intendentes, diputados provinciales y concejales.

A su vez, el gobernador también busca que la nueva constitución incluya la prohibición de la ley de Lemas. En la misma conferencia de prensa en la que planteó la modificación de la carta magna provincial, Morales se proclamó oficialmente candidato a presidente en 2023.

En tanto, según la propuesta de Morales, también se impulsará la prohibición de los cortes de ruta. “Queremos incorporar [la prohibición] en la reforma parcial para que quede claramente establecido que no volvamos nunca más a las etapas que hemos padecido como pueblo jujeño”, explicó.

En materia judicial, la reforma buscará consagrar el Consejo de la Magistratura para la selección y remoción de jueces inferiores, así como la evaluación periódica de desempeño para mayor celeridad y calidad de la justicia.