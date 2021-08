Educación Física, Artes Visuales y Música, las materias que más se llevaron los chicos de secundaria

Si bien durante el año 2020 que estuvo atravesado por la pandemia de coronavirus las autoridades educativas dispusieron que los alumnos que no alcanzaron los contenidos esperados no iban a repetir el curso, sí se dejó constancia de los alumnos que quedaron con materias consideradas En Proceso de Promoción Acompañada (EPPA).

Esto significa que son materias en las que no alcanzaron a cumplir con los requisitos mínimos exigidos y por eso se les dio tiempo y acompañamiento para que llegaran a aprobar la asignatura durante el 2021.

Es aquí donde interviene el programa Prasir que incluye a docentes de distintos niveles y modalidades que realizan el acompañamiento de los alumnos.

Analía Vega, responsable de Prasir en el nivel secundario, explicó que durante julio recibieron inscripciones por medio de un formulario online en el que los alumnos de secundaria de distintas modalidades y orientaciones explicitan cuáles son las materias en las que necesitan un apoyo, ya que se encuentran en EPPA, es decir, que quedaron sin aprobar desde el año pasado.

En el caso de los alumnos que cursaron el año pasado primer año de secundaria, más del 50% de los que solicitaron apoyo de Prasir se llevaron Educación Física, seguido por Historia. A esto se suma Música como otras de las materias en las que les costó alcanzar el aprobado.

Entre los alumnos de segundo año la mayoría pidió ayuda con Física, ya que en muchas escuelas esta asignatura se incorpora en segundo año y los chicos deben abordar esta materia que, hasta ahora, era desconocida. Según Vega, el ranking se completa con Matemática como otra de las asignaturas difíciles

En tercer año la mayor parte de los chicos pidió ayuda en Artes Visuales, seguido por otras materias consideradas como más duras, entre ellas destaca Matemática.

Vega explicó que ante la gran demanda de alumnos que necesitaban apoyo en materias especiales como Artes Visuales, Música o Educación Física se vieron obligados a hacer una contratación especial temporal de docentes que trabajan en esas áreas para ayudar a los chicos aprobar las materias en EPPA.

Sobre el porqué de que los chicos se hayan llevado estas materias consideradas como especiales dentro de la currícula, la docente manifestó que cree que hubo muchos padres y alumnos que buscaron enfocarse en las materias consideradas como más duras: Lengua, Matemática, Historia o Geografía y que no pudieron cumplir con los contenidos de las materias especiales.

“Muchos chicos han dejado Educación Física en EPPA porque directamente no cumplieron con ninguna de las actividades previstas en las guías. A algunos porque no les dio el tiempo y otros porque directamente no entendieron las consignas”, expresó la docente.

Vega agregó que es un paso muy difícil el de la primaria la secundaria, ya que los chicos se encuentran por primera vez con una numerosa cantidad de materias, llegan a tener 13. “Es muy complejo si se tiene en cuenta que para cada materia debe haber un grupo de WhatsApp o alguna forma de contacto virtual y esto complicó el poder atender a todos, imprimir todas las guías poder hacer todas las actividades y entregarlas en tiempo y forma. Por eso hubo muchos alumnos y papás que optaron por priorizar lo que consideraron como más importante”, opinó la educadora.

Sobre la cantidad de alumnos que han participado de las clases de Prasir, Vega subrayó que rondan los 7.000 y añadió que se pueden realizar las clases dependiendo de la virtualidad en las zonas en donde se cuenta con conectividad o de manera presencial en aquellos lugares en donde no hay como conectarse vía internet.

En promedio, los alumnos han llegado hasta a solicitar ayuda hasta en siete materias o espacios curriculares para ello Prasir cuenta con un total de 350 tutores que están especializados en las distintas asignaturas de la escuela secundaria de San Juan.

Las personas que necesiten acceder a alguna de estas ayudas pueden comunicarse al 305817 en horario de 7 a 14. Allí recibirán orientación y les explicarán cómo hacer para acceder a las clases de apoyo que se dictan los sábados.