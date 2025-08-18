En la noche del lunes, San Martín de San Juan enfrenta a Talleres de Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, por la quinta fecha del Torneo Clausura. El encuentro, que se disputa desde las 21 horas, es clave para ambos equipos, especialmente para el Verdinegro, que busca revertir su situación crítica en la tabla general.

El equipo de San Juan llega a Córdoba en una posición delicada. Viene de una inesperada derrota por la mínima diferencia ante Sarmiento en el Hilario Sánchez, un resultado que complica aún más su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino. El equipo dirigido por Leandro Romagnoli se encuentra en el último lugar de la tabla general y también se ubica en la posición 12 del Grupo B del Torneo Clausura, con los mismos puntos que su rival de esta noche.

Publicidad

Por su parte, Talleres también necesita un triunfo de manera urgente. El conjunto de Carlos Tevez inició el torneo con altibajos, alternando entre derrotas, victorias y empates. El club cordobés busca su primera victoria como local para mantener vivas sus esperanzas de clasificar a los playoffs y alejarse de la zona baja en la tabla anual.

La expectación es alta, ya que el resultado del partido puede ser determinante para el futuro de ambos equipos en el campeonato.

Publicidad

Formaciones confirmadas

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Rodrigo Guth y Miguel Navarro; Juan Camilo Portilla y Matías Galarza; Rick, Rubén Botta y Luis Sequeira; Valentín Depietri. DT: Carlos Tevez

San Martín: Matías Borgogno; Santiago Salle, Rodrigo Cáceres, Luciano Recalde y Lucas Diarte; Ayrton Portillo, Nicolás Watson, Tomás Fernández y Sebastián Jaurena; Ignacio Maestro Puch y Horacio Tijanovich. DT: Leandro Romagnoli.

Publicidad

El encuentro será televisado por TNT Sports y cuenta con el arbitraje de Nazareno Arasa, con Facundo Tello a cargo del VAR.