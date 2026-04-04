Estados Unidos desplegó un operativo de búsqueda y rescate en territorio iraní para localizar a un piloto de un caza F-15E que fue derribado por la defensa antiaérea de Irán. La misión se desarrolla en una zona montañosa del sudoeste de la provincia de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, bajo control operativo de la Guardia Revolucionaria.

El presidente Donald Trump ordenó la intervención de las Fuerzas Especiales en un escenario considerado adverso tanto por su geografía como por la presencia militar iraní. La región no limita con otros países, lo que complejiza la logística del operativo, que se ejecuta desde bases estadounidenses en Kuwait y Arabia Saudita.

Restos del caza F-15E de los Estados Unidos derribado por Irán.

Tras el impacto del caza, los dos pilotos se eyectaron y activaron sus radios. Helicópteros Black Hawk fueron desplegados de inmediato, logrando rescatar a uno de ellos. Sin embargo, la misión debió interrumpirse ante el fuego constante de la artillería iraní, lo que obligó a abandonar la zona y dejar al segundo piloto en territorio hostil.

Fuentes de la Casa Blanca señalaron que la noche ofrecía mejores condiciones de supervivencia para el piloto, mientras que la llegada del día incrementa el riesgo de ser detectado por las fuerzas iraníes, que rastrillan la zona para capturarlo. Irán, a través de la Guardia Revolucionaria, anunció incluso una recompensa por información que permita dar con su paradero.

Helicópteros Black Hawk participaron del operativo inicial de rescate tras el derribo del caza F-15E en territorio iraní.

El operativo cuenta con coordinación de Estados Unidos y apoyo de aliados como Israel, la OTAN y la Liga Árabe. A su vez, enfrenta la vigilancia de radares iraníes y el monitoreo satelital de potencias como China y Rusia.

En paralelo, el episodio generó repercusiones dentro del propio gobierno estadounidense. El secretario de Guerra, Pete Hegseth, había afirmado días atrás que Estados Unidos controlaba el espacio aéreo iraní. Esa declaración quedó en entredicho tras el derribo del F-15E y la posterior afectación de otras aeronaves en la región.

Trump permaneció en Washington para seguir la evolución de la crisis y mantuvo reuniones con su equipo de Seguridad Nacional. El mandatario también convocó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al propio Hegseth para evaluar los próximos pasos de la operación.

La eventual captura del piloto por parte de Irán podría incidir en futuras negociaciones en Medio Oriente. Mientras tanto, el operativo de rescate continúa en una zona de difícil acceso, con un desenlace aún abierto.