El presidente Javier Milei aseguró que el Gobierno avanzará “hasta las últimas consecuencias” tras la difusión de documentos que exponen una presunta red de espionaje y desinformación vinculada a Rusia en medios argentinos.

La declaración se conoció luego de que una investigación internacional revelara la existencia de una estructura denominada “La Compañía”, que habría tenido como objetivo influir en la opinión pública local y desacreditar la gestión de La Libertad Avanza.

A través de sus redes sociales, Milei sostuvo que los periodistas y medios involucrados representan la “punta del iceberg” de una operación más amplia, y afirmó que se buscará identificar tanto a los responsables directos como a quienes hayan participado de manera indirecta.

Según los documentos analizados, entre junio y octubre de 2024 la red habría destinado cerca de 283 mil dólares para financiar al menos 250 publicaciones en más de 20 medios digitales argentinos. Los contenidos estaban orientados a cuestionar la situación económica, el impacto social de las políticas de ajuste y la política exterior del país.

La investigación se basa en 76 archivos filtrados, obtenidos por el medio africano The Continent y revisados por un consorcio internacional que incluye a openDemocracy. Entre los elementos detectados figuran firmas inexistentes, contenidos fabricados y patrones compatibles con operaciones coordinadas de desinformación.

El caso se suma a antecedentes recientes. En 2025, el Gobierno argentino ya había informado sobre la detección de una presunta red de agentes rusos en el país. Además, el Foro de Periodismo Argentino había advertido sobre mecanismos de influencia externa en el ecosistema mediático.

En este contexto, la denuncia adquiere dimensión institucional al involucrar posibles acciones de injerencia extranjera en la circulación de información. El Gobierno busca establecer el alcance de la maniobra y determinar responsabilidades.

Mientras la investigación continúa en desarrollo, la postura oficial apunta a profundizar las medidas para esclarecer el caso en un escenario donde convergen política interna, medios de comunicación y tensiones geopolíticas.