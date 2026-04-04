El presidente Javier Milei profundizó su política exterior con una serie de medidas contra Irán y la confirmación del traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén, en una señal de alineamiento con Estados Unidos y el gobierno israelí.

En los últimos días, la administración nacional declaró como “organización terrorista” a la Guardia Revolucionaria Islámica y ordenó la salida del encargado de negocios iraní en el país, Mohsen Soltani Tehrani, en un plazo de 48 horas. Ambas decisiones se adoptaron en menos de 72 horas.

Según fuentes oficiales, el próximo paso será concretar la mudanza de la sede diplomática argentina desde Tel Aviv a Jerusalén, una medida prevista para este año. La iniciativa ya había sido anticipada por el propio Milei y representa un gesto político en el escenario internacional.

El traslado implicaría reconocer a Jerusalén como capital de Israel, en un contexto de conflicto en Medio Oriente y en una ciudad con estatus disputado a nivel histórico y religioso.

Durante su visita al Parlamento israelí, el Knesset, Milei ratificó su posición junto al primer ministro Benjamin Netanyahu, quien destacó el respaldo argentino en medio de la guerra iniciada tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

En esa línea, funcionarios israelíes valoraron las decisiones adoptadas por el Gobierno argentino. El canciller Gideon Sa’ar expresó públicamente su apoyo tras la salida del representante iraní, mientras que autoridades legislativas calificaron el vínculo bilateral como un momento relevante en la relación entre ambos países.

El Gobierno argentino ya había incluido previamente en su lista de organizaciones terroristas a Hamás, en el marco de su política de alineamiento internacional.

Además, Milei participó recientemente del aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, donde reiteró su postura frente al régimen iraní y vinculó su política exterior con la defensa de valores occidentales.

En paralelo, el mandatario tiene previsto viajar nuevamente a Israel el próximo 21 de abril para participar de los actos por el Día de la Independencia, invitado por Netanyahu.

Las medidas adoptadas y el traslado de la embajada forman parte de una estrategia que busca consolidar el posicionamiento internacional de la Argentina en medio de un escenario global atravesado por tensiones geopolíticas.