Con el objetivo de optimizar los mecanismos de control, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y resguardando la salud pública y la seguridad alimentaria de la población, desde la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos se brindó una capacitación a un grupo de efectivos de la Policía Rural.

Durante el encuentro se abordaron los principales aspectos de la Ley Federal de Carnes N.º 22.375, haciendo hincapié en sus objetivos y alcances, vinculados a la regulación, control y fiscalización de la producción y comercialización de productos cárnicos en el territorio nacional.

La capacitación contó con la participación de 15 efectivos de la Policía Rural, incluyendo oficiales y un comisario, quienes pudieron intercambiar experiencias y evacuar dudas respecto a los procedimientos vigentes.

La jornada estuvo a cargo de Agr. Néstor Navarro, Jefe del Servicio Veterinario de la provincia, y los profesionales Antonio Martín y Eduardo Mondaca.

