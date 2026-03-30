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Efectivos de la Policía Rural recibieron una capacitación sobre la Ley Federal de Carne
POR REDACCIÓN
Con el objetivo de optimizar los mecanismos de control, promoviendo el cumplimiento de la normativa vigente y resguardando la salud pública y la seguridad alimentaria de la población, desde la Dirección de Sanidad Vegetal, Animal y Alimentos se brindó una capacitación a un grupo de efectivos de la Policía Rural.
Durante el encuentro se abordaron los principales aspectos de la Ley Federal de Carnes N.º 22.375, haciendo hincapié en sus objetivos y alcances, vinculados a la regulación, control y fiscalización de la producción y comercialización de productos cárnicos en el territorio nacional.
La capacitación contó con la participación de 15 efectivos de la Policía Rural, incluyendo oficiales y un comisario, quienes pudieron intercambiar experiencias y evacuar dudas respecto a los procedimientos vigentes.
La jornada estuvo a cargo de Agr. Néstor Navarro, Jefe del Servicio Veterinario de la provincia, y los profesionales Antonio Martín y Eduardo Mondaca.