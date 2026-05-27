El accidente que sufrió el hijo de Nicole Neumann y la preocupó

Nicole Neumann regresó de sus vacaciones por Estados Unidos y se tomó un momento para reflexionar sobre una situación difícil que le tocó atravesar junto a su familia. Lo que debía ser un viaje de alegría para festejar con Allegra Cubero terminó convirtiéndose en un episodio de mucha angustia en un centro comercial de Miami.

La modelo recibió críticas por mostrarse seria en público, lo que la llevó a realizar un descargo sobre la importancia de no sacar conclusiones apresuradas. Ante los comentarios negativos, ella expresó que "Escucho que dicen: 'Ay, pero con esa cara de ort…'. Qué loco el prejuicio, ¿no? Sin saber qué le está pasando al otro, porque más allá de que uno tenga un nombre conocido, uno es un ser humano".

El problema comenzó cuando la salud de su hijo Cruz Urcera se vio afectada repentinamente mientras se trasladaban a realizar unas compras. Nicole detalló que "ese día, en ese momento, de camino a ese shopping me empezó a doler mucho la panza y peor aún, Cruz empieza a vomitar…vomita, vomita y vomita, empieza con que le duele la panza".

La desesperación se apoderó de ella al encontrarse en el exterior y no poder obtener ayuda médica inmediata para el pequeño. Sobre ese instante de crisis, confesó que "Imaginate, estando en un país que no es el tuyo, yo entro en pánico y entonces estaba lidiando con mi dolor de panza y además tratando de comunicarme con los dos pediatras de contacto que tengo siempre en Miami para llevar al gordo".

La situación se volvió más compleja con el correr de las horas, especialmente al llegar la noche sin recibir respuestas de los profesionales. La modelo remarcó que ese es siempre el horario más difícil de transitar cuando alguien está enfermo.

Para cerrar su relato, dejó un mensaje contundente buscando generar conciencia en sus seguidores sobre el trato hacia los demás. Nicole concluyó diciendo que "Hola, digo, antes de juzgar, piensen que al otro le pasan cosas también; de eso se trata la empatía y el amor".