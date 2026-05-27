Quién es el famoso que encontró el amor a sus casi 70 años

Carlos Monti decidió abrir su corazón para hablar sobre el presente que lo une a su colega Andrea Bisso. Luego de que circularan diversas versiones, el periodista aprovechó una charla con Desayuno Americano para aclarar los tantos.

En primer lugar, fue tajante al desmentir las especulaciones del pasado al asegurar que "Se dijeron muchas cosas que no se remitían a la realidad. Dijeron que nos veíamos a escondidas en Olivos, que yo había viajado y le traje un anillo de compromiso. Nada que ver".

Sobre el vínculo actual, el conductor fue muy claro y afirmó que "Ahora sí esto es verdad". La historia comenzó de una manera muy cotidiana, a partir de una invitación que quedó pendiente durante mucho tiempo.

Según relató, el encuentro se dilató varias semanas hasta que finalmente se decidió a concretarlo porque sintió que "Le debo un café". En esa primera cita estuvieron una hora charlando sobre sus vidas, el trabajo y la familia, lo que derivó en más encuentros y cenas.

El periodista remarcó que no tienen intención de ocultarse y que suelen frecuentar lugares públicos. Sin embargo, prefiere mantener la cautela cuando se etiqueta el vínculo de forma apresurada.

Ante la consulta sobre si volvió a apostar al amor, él respondió que "Sí, pero vos te estás adelantando. Ya estás hablando de amor, de romance. Esto es una relación muy incipiente, que viene muy bien y que los dos estamos tratando de preservar porque viene muy bien".

A pesar de que el noviazgo avanza, Monti aclaró que todavía no hubo presentaciones con amigos ni familiares. Su prioridad hoy es construir un espacio de armonía y acompañamiento mutuo.

Al respecto, el comunicador explicó que "Si no estuviera contento no estaría haciendo la nota. Ella también. Vamos despacio, vamos bien". Lo que busca en esta etapa es, fundamentalmente, "Tranquilidad. Estar con alguien que te comprenda, que te ayude. Por eso estamos caminando por ese sendero de la tranquilidad".