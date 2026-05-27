Japón y el Mercosur avanzan en un convenio estratégico para el sector automotriz

El mercado automotor regional podría estar ante un punto de inflexión. El gobierno de Japón se prepara para iniciar conversaciones formales con el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, con el objetivo de avanzar hacia un Acuerdo de Asociación Económica. La iniciativa busca estrechar lazos comerciales que podrían transformar radicalmente la oferta de vehículos en el bloque.

Según reportes del diario japonés Nikkei, el impulso es liderado por la primera ministra Sanae Takaichi. La funcionaria buscaría concretar un encuentro clave con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de la próxima cumbre del G7. De lograrse, sería el primer gran tratado comercial de la actual administración japonesa.

El impacto en los vehículos

El eje central de la negociación apunta a la reducción o eliminación de aranceles. Actualmente, los vehículos importados de origen extrarregional tributan cerca de un 35% al ingresar a los mercados del bloque sudamericano, un costo que se traslada directamente al consumidor final.

La propuesta sigue la línea de convenios similares alcanzados con la Unión Europea y Estados Unidos, los cuales establecieron esquemas de rebaja progresiva de impuestos. De concretarse el acuerdo, marcas como Toyota, Nissan, Honda, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Suzuki y Hino verían un escenario mucho más competitivo para su expansión en Argentina y el resto de la región.

Más allá de los motores: energía y estrategia

El interés japonés no se agota en el sector automotor. El país asiático, altamente dependiente del petróleo importado, busca desesperadamente diversificar sus fuentes de abastecimiento ante la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente. En este tablero, los países del Mercosur, especialmente Brasil, emergen como socios estratégicos fundamentales en materia de energía y recursos naturales.

Aunque el camino hacia la firma del tratado aún requiere múltiples rondas de negociación, los analistas coinciden en que un acuerdo de esta magnitud generaría cambios estructurales en los precios y la competitividad del mercado automotor regional en el mediano plazo. Los consumidores argentinos, a la expectativa, aguardan por definiciones que podrían democratizar el acceso a la tecnología automotriz nipona.