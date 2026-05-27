La advertencia que le hicieron a Wanda Nara sobre su ex y que no escuchó

En un mundo donde los rumores corren rápido, Claudia Ciardone decidió romper el silencio sobre un tema que involucra a una de las figuras más importantes del país. La mediática se sinceró sobre su intento de ayudar a Wanda Nara mucho antes de que el nombre de Martín Migueles llegara a los tribunales.

Durante una charla sincera en el programa Puro Show, la modelo relató cómo intentó abrirle los ojos a la empresaria mediante un contacto cercano. Ella explicó que "Yo le hice decir por una amiga, a través de la mamá de ella, previo a todo lo que pasó".

La preocupación de Ciardone no era menor, ya que percibía señales de alerta en el entorno del empresario que hoy está bajo la lupa de la Justicia. Con la intención de evitarle un mal momento a la conductora, el mensaje que intentó transmitir fue muy directo.

Según sus propias palabras, "Le hice llegar que no era un tipo de persona muy confiable, que se fije". Sin embargo, el destino de esa advertencia no fue el esperado por Claudia, quien se encontró con una respuesta tajante por parte del entorno familiar de Wanda.

Al parecer, la personalidad de la mediática es conocida por su firmeza y por seguir su propio instinto más allá de los consejos externos. Sobre la reacción que recibió de vuelta, la modelo detalló que "La mamá de ella le respondió a mi amiga que Wanda no escucha a nadie".

Esta actitud de la conductora explicaría por qué el vínculo con Migueles continuó a pesar de las sombras que empezaban a aparecer sobre su actividad comercial. Actualmente, el hombre es investigado por presuntas coimas vinculadas al Sistema de Importaciones de la República Argentina, conocido como SIRA, durante la gestión de Alberto Fernández.

A pesar de que el tiempo pasó y el escándalo ya es público, Ciardone mantiene una postura empática frente a la situación sentimental de su colega. Aunque se los vio juntos recientemente tras rumores de ruptura, el futuro de la pareja sigue siendo un misterio para la prensa.

Al finalizar su relato, Claudia dejó en claro que su intención original fue simplemente de cuidado y cerró diciendo "Ojalá ella haga lo mejor para ella". La historia deja en evidencia las complejidades de los vínculos en la farándula y cómo, a veces, los avisos llegan pero no son atendidos.