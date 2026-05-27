Los mejores hábitos de Valeria Mazza para lucir un rostro joven a sus 50 años

Valeria Mazza se consolidó como un referente de sofisticación a lo largo del tiempo. Al superar los 50 años, la modelo conserva una imagen saludable que despierta curiosidad en el mundo de la moda. El secreto no reside únicamente en la genética, sino en una serie de cuidados que se vuelven esenciales para combatir el paso de los años.

La hidratación profunda es el primer paso innegociable, ya que con la edad el rostro pierde agua y elasticidad. Por este motivo, el uso de cremas con colágeno, ceramidas o ácido hialurónico resulta clave para recuperar la suavidad, proceso que se complementa desde adentro bebiendo suficiente agua durante toda la jornada.

La protección frente a los rayos UV es otro pilar que los especialistas y la propia modelo resaltan de manera constante. No importa si el cielo está nublado o si es pleno invierno, el protector solar debe aplicarse todos los días para evitar manchas y la pérdida de firmeza en el tejido. A esto se suma una rutina de limpieza constante pero suave.

Utilizar productos que eliminen impurezas sin dañar la barrera natural de la piel, tanto a la mañana como a la noche, permite mejorar notablemente la textura y la luminosidad general. A pesar de su rol público, su hijo Tiziano Gravier recordó su faceta familiar y cómo fue ella en la crianza al decir que "Siempre mano dura".

El bienestar interior también se refleja en el exterior, por lo que una dieta cargada de frutas, verduras y antioxidantes ayuda a combatir el envejecimiento de forma prematura. Además, dormir la cantidad de horas necesaria y mantener niveles bajos de estrés son factores determinantes para lograr una apariencia descansada. Recientemente, ella y su marido Alejandro Gravier celebraron los logros de su hija Taína con el mensaje "Sos una crack".

En cuanto a la estética, la tendencia actual es apostar por la naturalidad. Menos es más, por eso se recomiendan maquillajes livianos con tonos cálidos e iluminadores sutiles que resalten la belleza auténtica y el equilibrio personal.