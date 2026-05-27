En un contexto convulsionado para Racing Club tras la eliminación de la Copa Sudamericana y la salida de Gustavo Costas como entrenador, el histórico ídolo académico decidió romper el silencio y aclarar los rumores que lo ubicaban como posible candidato político dentro de la institución de Avellaneda.

A través de un comunicado publicado en sus redes sociales, Costas fue contundente al negar cualquier intención de involucrarse en la dirigencia del club. “No es mi intención actual dedicarme a la política del club”, expresó el exDT, luego de que comenzaran a circular versiones sobre un eventual acercamiento a sectores opositores de cara a futuras elecciones.

El entrenador remarcó que seguirá ligado a Racing desde su rol de hincha y referente histórico, pero dejó en claro que su prioridad continúa siendo dirigir. “Mi futuro cercano se centrará en encontrar un nuevo proyecto deportivo para seguir desarrollándome como director técnico de fútbol profesional”, sostuvo.

Costas también reveló que durante los últimos meses recibió distintas propuestas laborales, aunque explicó que decidió rechazarlas porque quería continuar en la Academia. “A Racing le dediqué toda mi vida desde el lugar que me tocó”, afirmó.

La salida del técnico se produjo tras la eliminación del conjunto de Avellaneda en la fase de grupos de la Copa Sudamericana, luego del empate ante Caracas en el Cilindro. La dirigencia encabezada por Diego Milito resolvió finalizar el ciclo, pese a que Costas venía de conquistar la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Lejos de mostrarse enfrentado con el plantel o con el club, el exentrenador cerró su mensaje con palabras de apoyo para los jugadores y una declaración de amor hacia Racing. “De Racing desde la cuna hasta mi último aliento”, escribió, agradeciendo además el cariño permanente de los hinchas.