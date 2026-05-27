El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, lanzó durísimas acusaciones contra el exmandatario Evo Morales en medio de la fuerte crisis política y social que afecta al país, marcada por protestas, bloqueos y enfrentamientos en distintas regiones.

En declaraciones concedidas al diario Clarín y replicadas por medios internacionales, Paz sostuvo que Morales “hará todo lo posible” para regresar al poder y lo acusó de intentar “derrocar este proceso democrático”, incluso a costa de profundizar el conflicto social.

“Es un hombre embrutecido por el poder”, afirmó el mandatario boliviano, quien responsabilizó directamente al líder del Movimiento al Socialismo por la escalada de protestas y cortes de ruta que se multiplican desde hace semanas en distintas ciudades del país.

La tensión política en Bolivia creció en las últimas semanas debido a una combinación de crisis económica, desabastecimiento de combustible, inflación y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Las protestas ya provocaron muertos, heridos y severos problemas de abastecimiento en ciudades como La Paz y El Alto.

Desde el Gobierno aseguran que detrás de las movilizaciones existe una estrategia de desestabilización impulsada por sectores vinculados a Morales y organizaciones sociales afines al “evismo”. El expresidente, sin embargo, niega estar detrás de los disturbios y sostiene que las protestas responden al rechazo popular a las políticas económicas del actual Gobierno.

Rodrigo Paz asumió la presidencia boliviana en noviembre de 2025 tras imponerse en el balotaje y convertirse en el primer mandatario no alineado al MAS después de casi dos décadas de hegemonía del movimiento liderado por Morales. Desde entonces, su gestión enfrenta fuertes tensiones internas y crecientes cuestionamientos sociales.