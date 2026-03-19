El agresor que molió a un hombre por celos en Vallecito recibió un año y seis meses de cárcel

El caso de la violenta agresión ocurrida en Vallecito a comienzos de este año tuvo su resolución judicial. Axel Laureano Quiroga Martínez fue condenado a un año y seis meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones graves y amenazas, en el marco de un hecho atravesado por un conflicto sentimental.

La pena se definió a través de un juicio abreviado, tras un acuerdo entre la defensa del imputado, a cargo de Jorge Olivera Legleu, y el fiscal Adrián Riveros, quien intervino en reemplazo del fiscal Francisco Pizarro, instructor original de la causa. La resolución fue homologada por la Justicia y derivó en el inmediato traslado del condenado al penal de Chimbas.

El cumplimiento efectivo de la condena se explica por los antecedentes del agresor, quien ya contaba con una pena previa de seis meses de prisión condicional por lesiones leves y violación de domicilio en un contexto de violencia de género. A esa condena se le sumó ahora un año de prisión por el ataque cometido en Caucete, lo que derivó en la revocación de la condicional.

Un ataque de extrema violencia

El episodio que originó la causa ocurrió el 13 de enero de 2026, cerca de la medianoche, cuando la víctima —identificada por sus iniciales F.J.F.D.— circulaba en su vehículo por la zona de Vallecito y advirtió que era seguido por otro automóvil de manera intimidante.

Según consta en la investigación, el agresor habría intentado embestirlo desde atrás. Al detener la marcha con la intención de dialogar, el conductor fue atacado brutalmente a golpes de puño en el rostro y amenazado de muerte hasta perder el conocimiento.

A raíz de la agresión, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud con lesiones de extrema gravedad, entre ellas traumatismo encéfalo craneano, fracturas en el rostro y severos daños oculares, con riesgo de perder la visión en uno de sus ojos.

Un conflicto previo y la detención

De acuerdo con la investigación, no se trató de un hecho aislado. La víctima declaró que existían conflictos previos desde hacía más de un año y medio, vinculados a una relación que había mantenido con la expareja del agresor. Incluso, habría habido un episodio violento anterior que no fue denunciado.

Tras diversas tareas investigativas, la Policía logró detener a Quiroga Martínez en el departamento San Martín. Durante el proceso judicial, el acusado optó por no declarar.

En una primera instancia, el juez de feria Gabriel Meglioli había dispuesto una prisión preventiva de 90 días en una comisaría de Caucete. Sin embargo, con el avance de la causa y la confirmación de su responsabilidad penal, la condena quedó firme y pasó a ser de cumplimiento efectivo.

La víctima, con secuelas

Mientras tanto, la víctima continúa bajo seguimiento médico debido a las graves secuelas que le dejó la agresión. El caso expuso un episodio de violencia extrema motivado por celos que pudo haber tenido consecuencias aún más trágicas.