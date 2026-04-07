El ajuste del gasto público nacional alcanzó los 67.000 millones de dólares en los primeros 26 meses de gestión, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que midió la diferencia entre el gasto proyectado con la dinámica de 2023 y el efectivamente ejecutado hasta febrero de 2026.

El estudio también estimó que esa reducción equivale a 121,8 billones de pesos a valores actualizados, reflejando la magnitud del recorte aplicado por el Gobierno como eje central de su política económica.

En términos del tamaño del Estado, el gasto público pasó de representar el 19,5% del Producto Bruto Interno en 2023 a cerca del 14,3% en la actualidad, lo que implica una caída de más de cinco puntos porcentuales y un ajuste cercano al 26,5%.

Si se suma la reducción en el pago de intereses de la deuda, el recorte total del gasto asciende a 5,7 puntos del PBI en el último año, mientras que la baja acumulada en los 26 meses alcanza los 11,1 puntos del producto.

El informe detalla que el principal destino del ajuste fue la eliminación del déficit fiscal: el 78% de los recursos liberados se utilizaron con ese objetivo, mientras que una porción menor permitió generar superávit y compensar la caída de ingresos del Estado.

De esta manera, la reducción del gasto se consolidó como el pilar central del programa económico, con un impacto significativo en la estructura del Estado y en la dinámica económica general, en un período relativamente corto.