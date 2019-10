El argentino Schattmann debutó en el triunfo de Sesi Franca por la Liga brasileña

POR AGENCIA TÉLAM Hace 3 horas

El argentino Leonel Schattmann tuvo esta tarde su bautismo oficial con la camiseta del Sesi Franca, que superó por 89-87 a Corinthians, en un clásico correspondiente por la primera jornada de la Liga Brasileña de básquetbol (NBB).



El escolta rionegrino, de 32 años, estuvo en cancha durante 13 minutos, durante los cuales no marcó puntos (0-1 en triples), aunque sí capturó 4 rebotes y repartió una asistencia.



Schattmann, ex Quimsa de Santiago del Estero y Gimnasia de Comodoro Rivadavia, llegó a principios de temporada para sumarse al elenco paulista.



En Franca, la máxima figura resultó el base uruguayo Luciano Parodi (ex Bahía Basket), quien terminó con 25 puntos (4-5 en dobles, 5-5 en triples, 2-3 en libres), 7 asistencias, 4 rebotes y 2 recuperos en 27 minutos que estuvo en cancha en el gimnasio Vladimir Marques de San Pablo.



En uno de los adelantos registrados en la noche del viernes, el base juninense Franco Balbi (ex Argentino de Junín y Ferro) acumuló 7 puntos (0-3 en dobles, 1-5 en triples, 4-4 en libres), 8 asistencias, 4 robos y 3 rebotes en 29m. para Flamengo, que derrotó como visitante a Brasilia, por 86-81



Por su parte, Sao José, con nutrida participación argentina, cayó ante Sao Paulo, por 73 a 67. El alero rosarino Guido Mariani (ex Argentino de Junín) aportó 24 tantos (5-12 en triples), tomó 4 rebotes y generó un robo en 36m. Mientras que el base cordobés Diego Figueredo (ex Libertad de Sunchales) consiguió 9 unidades, 7 asistencias, 3 rebotes y 2 recuperos en 32 minutos.



El escolta santafesino Carlos Buemo (ex Hispano Americano de Río Gallegos), por su lado, anotó 6 tantos, repartió 4 pases gol y bajó 4 rebotes en 19m. Por último, el ala pivote cordobés Agustín Ambrosino (ex Estudiantes de Concordia) firmó una planilla de 4 tantos, 4 rebotes y 2 robos en 21m., también para Sao José.



Los próximos encuentros serán: Pinheiros-Franca y Corinthians-Baurú (lunes); Flamengo-Paulistano, Sao Pablo-Mogi das Cruzes y Río Claro-Minas Tenis (martes).