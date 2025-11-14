El nuevo reclamo, que se suma a la difícil situación económica y personal del conductor, se trata de una denuncia internacional contra la figura de Marcelo Hugo Tinelli. El denunciante es Ramón Clemente, un jugador de básquet nacido en Estados Unidos que también representó a la selección de Puerto Rico.

Clemente fue contratado por el Club Atlético San Lorenzo en el período 2018-2020, etapa en la que Tinelli ejercía la vicepresidencia del club, y desde 2019, la presidencia. Su llegada ayudó a que otros jugadores de alto rendimiento confiaran en el club. La deuda que San Lorenzo y Tinelli le deben a Clemente asciende a $500.000 dólares, una suma que comenzó a acumularse a partir del año 2019, poco después de su ingreso al club. El exbasquetbolista, que se consagró campeón con San Lorenzo, asegura que los intereses se siguen acumulando y que en un momento tuvo que subvencionar sus propios gastos, como comida y estadía.

El jugador puertorriqueño ha estado reclamando públicamente desde hace varios años. Hay constancia de un tuit de julio de 2022, dirigido a Tinelli, pidiéndole que le pague su dinero. Recientemente, el enojo escaló, llevando a Clemente a realizar publicaciones en la plataforma X (antes Twitter) en las que afirmaba sentirse "utilizado" y criticaba al empresario.

El basquetbolista publicó la captura del bloqueo que Tinelli le impuso en las redes sociales, escribiendo: "Te usan y luego te bloquean. Qué gran hombre de negocios". Esta falta de diálogo llevó a Clemente a derivar el asunto a su abogado para iniciar acciones legales.

Según fuentes cercanas al programa Puro Show, aunque los jugadores fueron contratados por San Lorenzo, la denuncia se dirige contra Tinelli. Esto se debe a que el club no podía contraer ciertas deudas, y Tinelli, actuando como garante, firmaba y tercerizaba la obligación de pago junto a otras figuras como el escribano Fabián Escoltore. Tinelli era la cara visible que supuestamente ponía el dinero.

Ramón Clemente no es el único en realizar este reclamo. Se menciona que otros jugadores internacionales de élite que confiaron en Tinelli, como Jeff Adrien, Luis Montero y Dark Tucker, están iniciando acciones legales por montos altos en la justicia laboral argentina.

Actualmente, los documentos de la denuncia se presentaron legalmente ante el tribunal en Argentina. El abogado de Clemente ha confirmado que Ramón Clemente está "cerca de obtener una sentencia favorable en la justicia laboral por Montos Altos". La espera fue larga debido a que "él no paga", pero el reclamo se intensifica ahora que se percibe que Tinelli podría tener liquidez, especialmente después de haber cobrado lo restante de la venta de su casa en Uruguay.