La guerra en Medio Oriente volvió a sacudir a los mercados internacionales y disparó el precio del petróleo, al tiempo que amplió la brecha entre el crudo Brent (referencia global) y el WTI estadounidense a niveles máximos desde 2013.

La suba se explica por el impacto directo del conflicto en una de las regiones clave para la producción y el transporte de energía, especialmente ante el riesgo de interrupciones en rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz. Este escenario elevó la incertidumbre y presionó al alza los precios del crudo.

En los últimos días, el Brent llegó a rozar los 120 dólares por barril, mientras que el WTI también superó los 100 dólares, con fuertes subas superiores al 25% en cuestión de jornadas.

Sin embargo, la diferencia entre ambos precios se amplió de manera significativa. El Brent, más expuesto a las tensiones geopolíticas globales, subió con mayor intensidad que el WTI, que responde más al mercado interno de Estados Unidos. Esta divergencia llevó el spread entre ambos a su nivel más alto en más de una década.

Analistas explican que el aumento de la brecha responde a factores como restricciones logísticas, menor disponibilidad de crudo en mercados internacionales y el impacto desigual del conflicto en distintas regiones productoras. Además, posibles limitaciones a exportaciones o cambios en la oferta global también influyen en esa diferencia.

El encarecimiento del petróleo ya tiene efectos en la economía global, con subas en combustibles, presión inflacionaria y preocupación en los mercados financieros. En paralelo, organismos internacionales advierten que, si la guerra se prolonga, el precio del crudo podría seguir en ascenso.

En este contexto, el comportamiento del Brent y el WTI se convierte en un indicador clave para medir el impacto económico del conflicto, mientras los mercados siguen atentos a la evolución de la guerra y a posibles medidas que puedan estabilizar la oferta energética.