El caso de la nena quemada por una maqueta en Ullum pasará a la Justicia de Menores

La investigación por las graves quemaduras que sufrió una niña de 9 años tras la explosión de una maqueta en una escuela de Ullum experimentará en los próximos días un giro procesal determinante. Fuentes judiciales confirmaron que el expediente será remitido a la Justicia de Menores, luego de que la menor damnificada señalara a otro niño como responsable del incidente durante su testimonio.

Un testimonio clave que redefine la causa

El fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Gimena Cornejo, a cargo de la UFI Delitos Especiales, llevaron adelante la entrevista videograbada —anteriormente denominada Cámara Gesell— de la niña, una prueba considerada fundamental para el rumbo de la investigación. En su declaración, la menor apuntó directamente a un compañero como el autor del hecho que le provocó quemaduras principalmente en la zona del cuello.

A raíz de este testimonio, los fiscales se declararán incompetentes para continuar con la causa y solicitarán al juez que el legajo sea derivado al fuero de Menores, que deberá determinar los pasos a seguir en función de la edad de los involucrados y las circunstancias del caso.

El hecho se investiga en el marco de las “Actuaciones Investigativas por lesiones en perjuicio de M.J.”, que había retomado impulso tras la finalización de la feria judicial. La entrevista a la víctima se concretó luego de que la niña atravesara un prolongado tratamiento con curaciones en el Hospital Marcial Quiroga, al que asistía junto a su madre tres veces por semana.

Cómo ocurrió la explosión en la muestra escolar

El episodio tuvo lugar en noviembre de 2025 durante una muestra escolar en la Escuela Elvira de la Riestra de Lainez, en el departamento de Ullum. Según la reconstrucción de los hechos, alumnos de sexto grado presentaban trabajos prácticos a estudiantes de cuarto año, entre ellos un experimento que simulaba la erupción de un volcán.

En medio de la exposición, uno de los niños habría manipulado una botella que contenía alcohol etílico u otro líquido inflamable y la presionó, generando una combustión repentina que alcanzó a la víctima, provocándole quemaduras de consideración.

Como consecuencia del incidente, las autoridades de la institución educativa decidieron suspender de manera definitiva la tradicional muestra escolar que se realizaba todos los años.

Falencias en materia de seguridad

La investigación también puso en evidencia deficiencias en las condiciones de seguridad del establecimiento educativo. Según se determinó, la mayoría de los matafuegos de la escuela se encontraban vencidos al momento del siniestro.

Sin embargo, fuentes vinculadas a la causa señalaron que las autoridades escolares habían gestionado la renovación de los extintores ante el Ministerio de Educación aproximadamente un mes antes del hecho, aunque no habían recibido respuesta a tiempo para prevenir el incidente.

El caso, que conmocionó a la comunidad educativa de Ullum, quedará ahora en manos de la Justicia de Menores, que deberá evaluar las responsabilidades correspondientes y definir los pasos a seguir en relación con el niño señalado por la víctima.