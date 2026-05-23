Allanamientos en Caucete terminaron con seis detenidos y 11 motos secuestradas

Personal de la Comisaría 9° llevó adelante una serie de allanamientos que permitieron desmantelar una red vinculada a picadas ilegales y maniobras peligrosas en la vía pública, resultando en la detención de seis hombres y el secuestro de un gran número de rodados.

Fuentes policiales informaron que los procedimientos fueron ordenados por la jueza de Paz de Caucete, Dra. Luciana Salva, tras una minuciosa investigación sobre ruidos molestos, alteración del orden y el uso de caños de escape antirreglamentarios en inmediaciones de la Ruta 20 y Paso de los Andes, así como en la zona de Ruta 141 y Ruta 20.

Durante los allanamientos, los efectivos lograron un hallazgo sorprendente: tres de las once motocicletas secuestradas se encontraban enterradas en el fondo de los domicilios, una maniobra que ahora es objeto de una investigación judicial para determinar si fueron ocultadas tras cometer ilícitos.

Además de las motos completas, los uniformados confiscaron diversos motores y motopartes. Gran parte del material incautado está siendo analizado actualmente por personal de la Planta Verificadora para identificar a sus legítimos dueños, dado que se sospecha que varios de los rodados tendrían pedido de secuestro o serían de dudosa procedencia.

Los seis detenidos fueron trasladados a la sede policial, donde fueron notificados para comparecer ante el Juzgado de Paz y regularizar su situación procesal. Desde la Comisaría 9° informaron que continuarán con los operativos en otros puntos críticos del departamento para erradicar la problemática.