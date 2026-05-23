La comunidad de Jáchal se unió este sábado para conmemorar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo, una fecha fundamental que marcó el nacimiento del primer gobierno patrio. Bajo el lema “Un grito de libertad que sigue vivo en nuestros corazones”, el acto central se llevó a cabo en la Escuela Almirante Ramón González Fernández, ubicada en la localidad de La Otra Banda.

Las autoridades dieron presente en La Otra Banda, en Jáchal.

La ceremonia fue un punto de encuentro para la memoria colectiva, donde la identidad jachallera se hizo presente a través de una destacada participación de la comunidad educativa y las familias de la zona.

Presencia institucional y comunitaria

El acto contó con la participación del intendente municipal, Dr. Matías Espejo, quien estuvo acompañado por funcionarios de los poderes Ejecutivo y Legislativo local. La presencia de las autoridades subrayó el compromiso institucional de la comuna con la preservación de las tradiciones y el fortalecimiento del sentido de pertenencia en cada rincón del departamento.

Los colores celeste y blanco resaltaron en la fiesta Patria.

La organización del evento fue fruto de un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad y diversas instituciones educativas de la región, entre ellas Escuela Almirante Ramón González Fernández, Escuela Patricio López del Campo, Escuela Antenor Flores Vidal, Escuela Albergue Joaquín V. González y Escuela de Nivel Medio Pampa Vieja.

Un mensaje de vigencia

Durante la jornada, se destacaron las intervenciones alusivas que invitaron a reflexionar sobre la vigencia de los ideales de mayo en la construcción de la ciudadanía actual. El intendente Espejo, a través de su discurso, puso en valor la importancia de sostener estos encuentros que mantienen viva la historia nacional y el espíritu de libertad que dio origen a la Argentina.

El clima de profundo respeto y el entusiasmo demostrado por docentes, alumnos y vecinos fueron los pilares de este homenaje, que cerró con un mensaje de agradecimiento por parte del municipio hacia todos los sectores que colaboraron para hacer posible este emotivo recuerdo patrio.