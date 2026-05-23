Un intento de robo en el Barrio Buenaventura Luna, en el departamento Rawson, culminó con la detención de dos hombres gracias al rápido accionar de la Unidad Operativa Teresa de Calcuta y la colaboración de los vecinos de la zona.

Fuentes policiales informaron que el hecho se desencadenó cuando una mujer se presentó en la Subcomisaría Buenaventura Luna para denunciar que varios sujetos estaban intentando sustraer elementos de un automóvil estacionado en el domicilio de su hija. Ante el aviso, el personal policial se desplazó de inmediato al lugar señalado.

Al llegar al domicilio, los uniformados entrevistaron a la damnificada y a un testigo presencial, quienes aportaron datos clave sobre la huida de los delincuentes, señalando que habían escapado en dirección este por calle Quiroz.

Con las descripciones físicas brindadas, los efectivos iniciaron un rastrillaje intensivo en las inmediaciones. Minutos después, localizaron a los sospechosos en la intersección de las calles Rivadavia y Agustín Gómez, donde procedieron a su inmediata detención.

En el lugar donde se produjo el intento de robo, los efectivos constataron que el rodado presentaba daños significativos en el capot y lograron recuperar una batería marca Parabate de 70 amperes, la cual había sido abandonada por los sujetos durante su huida.

Tras la captura, el ayudante fiscal Dr. David Peña tomó intervención en el caso, disponiendo el inicio de las actuaciones bajo el fuero de Flagrancia. Las tareas de investigación y el sumario quedaron a cargo de la Subcomisaría Buenaventura Luna, que continúa con los trámites legales correspondientes para poner a los detenidos a disposición de la Justicia.