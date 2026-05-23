Sábado 23 de Mayo
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Policiales > En la siesta

Un motociclista impactó contra un colectivo en San Martín

El siniestro ocurrió en la zona de calles Rawson y Aramburu, en el distrito La Puntilla. El conductor de la moto fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. 

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
La motocicleta quedó destrozada tras el impacto. 

Un motociclista sufrió heridas de consideración luego de chocar contra un colectivo de la Red Tulum en el departamento San Martín. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Rawson y Aramburu, a la altura del barrio Entre Ríos, en el distrito La Puntilla.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió pasadas las 14 horas cuando el conductor, un trabajador municipal de aproximadamente 40 años, circulaba en una moto 110cc cuando, por motivos que aún son investigados, impactó desde atrás contra una unidad de la línea 345 de la empresa El Triunfo.

El hombre sufrió varias heridas por el accidente.

De acuerdo con algunos testigos, el colectivo se encontraba frenando para permitir el descenso de pasajeros cuando ocurrió la colisión. El fuerte impacto dejó al motociclista tendido sobre el asfalto y debió ser asistido de urgencia.

Personal médico trasladó al herido al Hospital Rawson, donde constataron que presentaba lesiones de distinta consideración. Hasta el momento no trascendió oficialmente su estado de salud.

Tras el hecho, efectivos policiales interrumpieron el tránsito en la zona para facilitar el trabajo del personal de emergencias y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer cómo ocurrió el choque.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Más Leídas

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD