Un motociclista sufrió heridas de consideración luego de chocar contra un colectivo de la Red Tulum en el departamento San Martín. El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Rawson y Aramburu, a la altura del barrio Entre Ríos, en el distrito La Puntilla.

Según las primeras informaciones, el hecho ocurrió pasadas las 14 horas cuando el conductor, un trabajador municipal de aproximadamente 40 años, circulaba en una moto 110cc cuando, por motivos que aún son investigados, impactó desde atrás contra una unidad de la línea 345 de la empresa El Triunfo.

El hombre sufrió varias heridas por el accidente.

De acuerdo con algunos testigos, el colectivo se encontraba frenando para permitir el descenso de pasajeros cuando ocurrió la colisión. El fuerte impacto dejó al motociclista tendido sobre el asfalto y debió ser asistido de urgencia.

Personal médico trasladó al herido al Hospital Rawson, donde constataron que presentaba lesiones de distinta consideración. Hasta el momento no trascendió oficialmente su estado de salud.

Tras el hecho, efectivos policiales interrumpieron el tránsito en la zona para facilitar el trabajo del personal de emergencias y realizar las pericias correspondientes que permitan establecer cómo ocurrió el choque.