El Centro de Convenciones Barrena Guzmán fue el escenario de una jornada histórica para el Poder Judicial de la provincia. Con una asistencia récord de más de 500 personas vinculadas al servicio de Justicia, se llevó a cabo la capacitación “IA en la Justicia. Humanidad y Gestión en un nuevo paradigma”, consolidando un paso firme hacia la modernización del sistema jurídico local.

El evento, que reunió a magistrados, funcionarios, abogados y estudiantes de diversas casas de altos estudios, tuvo como protagonista al Dr. José Ignacio Pastore, juez de Santa Fe y uno de los máximos referentes nacionales en la materia.

Una apuesta a la actualización profesional

La apertura contó con la presencia de las máximas autoridades judiciales, encabezadas por el Presidente de la Corte de Justicia, Dr. Daniel Olivares Yapur, y el Fiscal General de la Corte, Dr. Guillermo Baigorrí.

El Dr. Olivares Yapur destacó la importancia de la jornada ante la multitudinaria audiencia: "Ya no hablamos de ciencia ficción, hablamos de una realidad actual. Nos animamos a regularla y hoy todos los agentes del Poder Judicial están contenidos desde el punto de vista ético para el uso de la inteligencia artificial generativa".

Por su parte, el Fiscal General, Dr. Baigorrí, subrayó que la transformación digital representa uno de los desafíos institucionales más importantes. "Más de 500 actores de la actividad judicial nos reunimos para comprender esta herramienta y cómo puede contribuir a mejorar nuestra labor diaria", señaló, destacando su valor para la optimización de procesos y el análisis de información.

Del debate a la práctica

Además de la disertación magistral, la jornada incluyó un taller intensivo de "Prompting Legal" para más de un centenar de operadores judiciales. En esta instancia práctica, se abordaron herramientas concretas para formular instrucciones eficaces en entornos de IA generativa, gestionar grandes volúmenes de expedientes y mejorar la redacción y preparación de argumentos jurídicos.

La masiva participación de 500 asistentes no solo demuestra el interés por la innovación tecnológica, sino también la vocación de servicio del Poder Judicial de San Juan, que se posiciona a la vanguardia en el uso ético y eficiente de la inteligencia artificial, garantizando un sistema más moderno, ágil y cercano a las necesidades de la comunidad.