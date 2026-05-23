Este sábado comenzó con un siniestro vial que alteró la tranquilidad en el departamento Rawson. El episodio ocurrió cuando un ciclista y un auto protagonizaron una choque cerca de la Feria Municipal.

De acuerdo a las primeras informaciones, el hecho tuvo como protagonista a un Ford de color azul, que circulaba por calle Progreso. que intentó realizar una maniobra de giro hacia la izquierda con la intención de incorporarse a la calle Néstor Kirchner. Tras eso, impactó contra un hombre que transitaba a bordo de su bicicleta.

El golpe provocó que el ciclista saliera despedido, quedando tendido sobre la calzada a la espera de auxilio. El damnificado recibió asistencia médica en el lugar. Minutos más tarde, efectivos policiales llegaron al lugar para realizar las pericias de rigor y ordenar el tránsito.

Por el momento, las autoridades no han brindado un parte médico oficial sobre el estado de salud del ciclista, quien fue asistido para evaluar la gravedad de sus lesiones. La investigación continúa su curso para determinar las responsabilidades exactas del siniestro.