Los países con mayores subas en combustibles tras el conflicto en Medio Oriente

El escenario energético global atraviesa momentos de alta volatilidad. El cierre del Estrecho de Ormuz y la escalada de tensiones en Medio Oriente han provocado un impacto severo sobre los precios de los combustibles. Sin embargo, la magnitud de los incrementos no ha sido uniforme, revelando una marcada disparidad en las estrategias que cada país implementó para proteger a sus economías.

Los extremos del ranking

Los mayores golpes en los surtidores se sintieron en aquellas economías altamente dependientes de las importaciones y con escasa intervención estatal. Filipinas encabeza el listado global, seguido por Camboya y Pakistán, donde los aumentos en la nafta superaron el 50%. En un nivel cercano, se ubicaron Estados Unidos y Perú, con subas próximas al 45%.

En el extremo opuesto, naciones como Colombia y Bolivia lograron neutralizar el impacto mediante esquemas de congelamiento o subsidios. Mientras tanto, países como España, Italia, Brasil y Uruguay aplicaron políticas que permitieron moderar los incrementos en rangos mucho más bajos, de entre el 4% y el 7%.

El caso argentino y el freno al consumo

Argentina se posicionó en un grupo intermedio, con subas que rondaron el 24%. No obstante, esta realidad no ha estado exenta de tensiones. El presidente de YPF, Horacio Marín, advirtió sobre la delicada situación del mercado interno: "Se empezó a planchar la demanda y llegó a terreno negativo". Los datos de marzo reflejan esta tendencia, con una caída interanual del 1,8% en la venta de naftas y del 3,4% en el segmento súper.

La pérdida de poder adquisitivo, que ubica al salario registrado aproximadamente un 10% por debajo de su promedio histórico medido en litros de nafta, ha limitado la capacidad de traslado de los costos internacionales a los surtidores, obligando a un equilibrio precario entre la rentabilidad de las petroleras y la elasticidad de la demanda.

Estrategias de contención

El informe de la consultora Economía & Energía destaca la diversidad de medidas adoptadas:

Estados Unidos: Implementó una respuesta contundente con la liberación de 172 millones de barriles de su Reserva Estratégica y la flexibilización de regulaciones logísticas.

Asia: China fijó precios máximos, mientras que Corea del Sur habilitó fondos de asistencia para sus refinadoras.

Europa: Alemania e Italia optaron por reducciones impositivas temporales, mientras que Francia fijó límites directos a los incrementos.

La prolongación del conflicto en Medio Oriente mantiene la incertidumbre sobre los precios internacionales, sugiriendo que la presión sobre los consumidores y gobiernos globales está lejos de ceder, en un contexto donde el gasoil, en mercados como Myanmar o Lagos, ha registrado aumentos extraordinarios que superan el 150%.